Kimmich, solo en el 2025

No es ningún secreto que Joshua Kimmich es uno de los pivotes que más gusta en el Barça. El verano pasado, incluso, Xavi llegó a contactar con el futbolista para que apretara por su salida, pero finalmente el club blaugrana rechazó tanto su incorporación como la de Zubimendi (Real Sociedad) ante la imposibilidad de invertir más de 65 millonesde euros.

En realidad, el alemán no tenía precio porque directamente el Bayern no quería ni negociar. El escenario ahora ha cambiado. Kimmich acaba contrato en el 2025 y parece que no tiene intención de renovar. No se han dado acercamientos y el centrocampista está teniendo un año muy movido con Tuchel en el banquillo. Incluso, ha vuelto a jugar como lateral derecho a pesar de que no le gusta demasiado esa demarcación.

Kimmich tiene claro que su ciclo en el Bayern podría haber terminado. No le ha gustado que el club mirase hacia otro lado con los problemas que ha tenido con el cuerpo técnico y ya no se siente un jugador franquicia. De hecho, el Bayern estaría dispuesto a negociar su salida este verano por una cifra superior a los 60 millones. Kimmich está en el mercado y el Barça tiene esa información. Como también que el Manchester City, el United, el Chelsea y el PSG se han acercado ya al entorno del futbolista para captar su atención. No hay nada hecho y es probable que hasta después de la Eurocopa, Kimmich no acabe definiendo su futuro.

En el club blaugrana le han dejado claro al futbolista que este verano va a volver a ser imposible ficharle salvo que haya ingresos importantes en las ventas, pero sí irían a por él si el internacional alemán decide apurar su contrato hasta junio del 2025 y pueda salir con la carta delibertad.

Ambición de futuro

El proyecto que le ‘vende’ el Barça para ese año es ambicioso, con la inauguración total del estadio y con la esperanza de que las finanzas vayan a mejor y que entonces sí se pueda acceder al mercado para traer jugadores diferenciales. Y Kimmich no hay duda que sería uno de ellos. Todo dependerá ahora de las ofertas finales que pueda tener el centrocampista este verano y si se ve capaz de resistir a la presión de un Bayern que no quiere dejarle marchar libre por nada del mundo.

El último enfado de Kimmich / @BarcaUniversal

El Barça le atrae, pero los condicionantes económicos importan y en el club blaugrana tienen muy claro que será complicado. De hecho, el propio Deco está buscando opciones ‘low-cost’ para este verano a la espera de que lleguen tiempos mejores.

Kimmich no vendrá ahora a pesar de la rumorología le coloca en el Barça, pero nadie descarta que algún día sí pueda vestir la camiseta blaugrana. Por el momento toca esperar en lo que se presupone otro año de transición que no convence a Xavi para continuar si el club se lo acaba pidiendo.