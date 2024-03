El Barça no se olvida de un Nico Williams que se deja querer

El FC Barcelona conoce perfectamente su delicada realidad de 'fair play'. Pero eso no quita que el club haga los deberes y tenga clara una hoja de ruta en caso de que pueda tener margen de maniobra en verano. Es complicado, pero en Can Barça aseguran que su obligación es tener claros los planes en caso de que haya opción de ir de compras. Si eso sucediera, el nombre de Nico Williams sigue muy arriba en la agenda culé. Al club le consta que al extremo le ilusionaría vestir de azulgrana y los contactos con el entorno del jugador nunca han desaparecido. Ni siquiera tras su renovación.

Nico gusta mucho en el Barça, por su perfil y por el hecho de jugar en la izquierda, donde el elenco de Xavi Hernández va más cojo de efectivos. El jugador renovó hace varios meses con el Athletic pero mantuvo una cláusula que ronda los 50 millones de euros, lo que claramente posibilita su salida. De hecho, en la entidad que preside Joan Laporta consideran que la relación calidad-precio convierte al pequeño de los Williams en una opción muy interesante para cualquier club en estado de salud económica -no es el caso hoy del Barça-.

Para poder aspirar a Nico, en el club catalán saben que necesitan antes muchos deberes. Mediante ventas o mediante acuerdo de patrocinio, pero regresar a la regla del uno a uno es condición inamovible para plantearse soñar. Si eso ocurriera, buscarían la fórmula para ir a por el atacante del Athletic. En el Barça ya saben que Nico no forzará para salir de Bilbao, donde es feliz, pero eso es compatible con que al jugador le ilusionaría la posibilida de crecer deportivamente en un club en el que ya tiene a varios amigos.

Raphinha con Nico Williams en el España-Brasil / EFE

Buen rollo con varios culés

Hombres como Alejandro Balde, Pau Cubarsí y sobre todo Lamine Yamal mantienen una excelente relación con Nico, y eso ayuda a que al extremo se sienta seducido cuando imagina un hipotético futuro como azulgrana. En el Barça ya saben que, de forma informal, Williams se deja querer cuando es objeto de alguna broma en clave de su situación.

Que el nombre de Nico sigue muy presente en la agenda del área deportiva lo demuestra también el hecho de que, tras la ampliación del jugador, los contactos de su entorno con el Barça no han desaparecido. El club catalán conoce las reglas del juego y hoy por hoy no puede mover ficha. Pero en la Ciudad Condal se permiten el derecho a soñar, de ahí que no se olviden del jugador del Athletic. Querer y no poder resulta frustrante, pero el Barça avanza deberes por si en algún momento pudiera reforzar con una inversión importante su línea de ataque.

Una realidad más austera

Consciente de que debe trabajar con su situación de hoy, el Barça también tiene lista la hoja de ruta en caso de no poder regresar al uno a uno a nivel de 'fair play'. Como ya se ha contado en SPORT, el club intentará lograr una nueva cesión de Joao Félix. Paralelamente, existen opciones 'low cost' como podría ser una cesión de Bryan Zaragoza si el nuevo técnico del Bayern decidiera no contar con él.