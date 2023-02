Xavi ya cuenta con Julián Araujo

El ex de los LA Galaxy se entrenó por primera vez a las órdenes del técnico en la primera plantilla Txus Alba, Lucas Román y Alarcón también participaron de la sesión en la Ciutat Esportiva

Xavi ya prepara en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la ida de las semifinales de la Copa del Rey que disputará este jueves el Barça en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid espera a los blaugrana tras empatar ante el Atlético, mientras que el equipo culé cayó en Almería por la mínima. Sin embargo, la peor noticia llegó un día después porque este lunes se ha sabido que Robert Lewandowski no jugará el clásico a causa de una sobrecarga muscular.

Es por ello que el técnico se ha visto obligado a reforzarse de efectivos procedentes del Barça Atlètic para completar la nómina de futbolistas con los que trabajar sobre el césped. Xavi no ha dudado en llamar a Julián Araujo, que aún no puede jugar porque su inscripción no pudo cerrarse por una demora de solo 18 segundos. Pese a ello, el delantero, procedente de Los Ángeles Galaxy, aterrizó en Barcelona el jueves 17 de febrero y se hizo oficial su incorporación hasta junio de 2026.

El jugador lleva entrenándose desde entonces con el filial blaugrana, aunque Xavi ha decidido mimar al jugador y mostrarle la confianza que tiene en él, además de poder ver cómo se desenvuelve entre los jugadores de la primera plantilla. La sesión de este lunes por la mañana ha sido de recuperación para quienes fueron titulares en Almería, pero también se han sumado al entrenamiento los jugadores procedentes del Barça Atlètic, Lucas Román y Txus Alba, además del juvenil Ángel Alarcón, que lleva ya unos días en dinámica de primer equipo.