Un cese de Xavi no le interesa a nadie

Xavi Hernández durante la final de la Supercopa de España 2024 / Valentí Enrich

Mucho se está hablando del futuro de Xavi Hernández en el Barça tras la debacle en la Supercopa. Es indudable que hay debate porque con los fichajes realizados desde hace dos años y los titulares asentados ya en la plantilla el rendimiento debería ser algo más óptimo. El entrenador no da con la tecla y se está mostrando incapaz de encontrar la mejor versión de sus futbolistas a nivel individual. El Barça no funciona tampoco como colectivo dejando imágenes preocupantes en cuanto a bagaje defensivo.

Sí, todo esto es indefendible y debe darse la vuelta cuanto antes, pero un cese del entrenador no interesa a nadie porque a estas alturas no asegura una mejora a corto plazo. Joan Laporta tiene experiencia en este tipo de crisis y siempre ha optado por mantener al técnico hasta el final. Y es lo que hará ya que una destitución de Xavi dejaría huérfano al equipo, que en teoría apoya al técnico, y abriría una crisis institucional y económica al resolver su contrato. Tal vez sea la solución fácil si siguen los contratiempos pero seguramente no la más inteligente.

En esta crisis, toda la culpa no es de Xavi. Hay una parte importante de responsabilidad de futbolistas que no están en su mejor forma y que han llegado por cantidades millonarias. Y también ha aportado su grano de arena quien ha configurado un proyecto con una inversión bestial en el que se podrían haber elegido mejor las incorporaciones. Lo que sí se le debe exigir a Xavi es que consiga mejorar prestaciones de estos jugadores y evitar errores indignos de un equipo profesional

La temporada no pinta bien y se podría caer en la tentación de dejarse ir para que acabase siendo un curso de transición buscando un nuevo proyecto deportivo en verano. Sería una mala decisión. Porque este Barça tiene aún mucho recorrido y sigue vivo en las competiciones que verdaderamente importan. El Madrid ha tenido años infumables y ha acabado ganando Champions casi por arte de magia. Aquí se debe competir y en junio tomar decisiones por muy dolorosas que sean si todo acaba mal tanto en el banquillo como en la plantilla. Ahora no es el momento.