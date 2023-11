Vuelve Lewandowski, vuelve el gol

Tras jugar media hora en el clásico, ya será titular en Anoeta. Aseguran que está ya al cien por cien Antes de lesionarse en Oporto, había logrado seis goles y había repartido tres asistencias

El Barça afronta el próximo sábado un encuentro muy complicado en el que no puede fallar. Está a cuatro puntos de los líderes, Real Madrid y Girona, y se enfrenta a una Real Sociedad que no ha perdido esta temporada en Anoeta. De hecho, no cae como local desde el 5 de febrero ante el Valladolid.

Xavi, para ese encuentro, recuperará a casi todos los lesionados. Entre ellos, Robert Lewandowski, muy necesario en el ataque y que volverá a la titularidad tras haber tenido media hora en el clásico. El polaco, que se lesionó en Oporto en un tobillo a principios de octubre, hizo un gran esfuerzo para jugar contra el Real Madrid, pero se le vio falto de ritmo y algo lento. En el Barça aseguran que este fin de semana sí estará ya al cien por cien.

Lewandowski es fundamental para Xavi. Máximo goleador de LaLiga la pasada temporada, estaba a un buen nivel antes de lesionarse. Había iniciado la temporada menos efectivo que la anterior, pero había despejado cualquier tipo de duda marcando en cinco encuentros consecutivos para sumar seis goles en los siete primeros partidos de temporada, además de repartir tres asistencias. A esas asistencias, debería sumarse el movimiento que hizo en Mallorca dejando pasar el balón en el gol del empate de Fermín poco después de saltar al campo al rescate.

Xavi habla con Lewandowski antes del cambio | Valentí Enrich

El atacante polaco se ha perdido tres partidos mientras ha durado la lesión de tobillo que el Barça ha saldado con dos victorias y un empate, tres encuentros en los que los de Xavi han notado la falta de efectividad, como ha reconocido el propio entrenador. Empate en Granada, victoria por la mínima ante el Athletic gracias al agónico gol del juvenil Marc Guiu, y triunfo más sufrido de lo deseado contra el Shakhtar Donetsk en la Champions.

Lo que da al equipo

Lewandowski es un jugador muy importante para Xavi no solo por su efectividad en el interior del área. También por como fija a los centrales, como ayuda en la salida de balón y como se ofrece a los centrocampistas. Además, había demostrado un grado alto de entendimiento con Joao Félix antes de la lesión que sufrió en Oporto.

Regresará a la titularidad en Anoeta el sábado y habrá que ver quien será el tercer integrante de la delantera. Ferran Torres, Raphinha, que también volvió en el clásico, y Lamine Yamal optan al extremo derecho.