Vitor Roque: "Seré importante en el Barça"

Vitor Roque llegó al Barça el pasado mes de enero procedente del Athletico Paranaense. Con 19 años, está en un lógico proceso de adaptación. Lleva dos goles y quizá menos minutos de los que esperaba, pero el delantero brasileño está seguro de que acabará triunfando en el Barça.

"Estoy seguro de que voy a ser muy importante para el equipo. Partido a partido voy cogiendo confianza. En mi primer partido de Champions se me puso la piel gallina y ahora les puedo asegurar que lucharemos por ganar ese título", ha dicho en unas declaraciones a la revista del club.

El brasileño explica que su proceso de adaptación va bien. "Trato de trabajar al máximo y de aprovechar las oportunidades que me da Xavi. Poco a poco voy entrando. En mi cabeza siempre está ayudar al equipo, bien sea con goles o dando asistencias", y dice que se siente más cómodo como delantero centro, pero que está siempre a disposición de lo que decida Xavi: "Me siento mejor jugando por el centro del ataque, pero estoy listo para jugar en la izquierda o en la derecha".

Recuerda con cariño su primer gol con la camiseta del Barça. "Cuando marqué mi primer gol contra Osasuna no sabía cómo celebrarlo. Fue muy importante para mí y para el equipo, pues supuso tres puntos". Y está muy agradecido a la afición por el cariño que le da: "Estoy muy feliz de recibir el cariño de los aficionados. Siempre gritan mi nombre en el estadio Tigrinho, Tigrinho. Estoy muy contento del recibimiento que he tenido".

Vitor Roque habla también de sus compañeros. El que más le ha sorprendido es Frenkie de Jong. "No es que no me lo esperase, pero lo que puedo ver aquí es más de lo que puedo ver por televisión. Y quien más me ha impactado es Frenkie de Jong". Además, dice tener una especial con los jóvenes, Lamine, Gavi, Fermín, Pedri... y muestra su gratitud por la ayuda que ha recibido de Araujo, Cancelo, Joao Félix o Raphinha.

Y un recuerdo para los muchos brasileños que han pasado por el Barça. "Ellos me motivan a construir mi historia en el Barça. El jugador al que más me acerco es Ronaldo Nazario. Neymar es mi ídolo porque es más reciente".