Vitor Roque: "Lo que quería desde pequeño era marcar con la camiseta del Barça"

Vitor Roque ha anotado su primer gol con la camiseta azulgrana. Un gol muy importante para darle la victoria al equipo en una semana complicada. El brasileño ha vivido una noche soñada con su nueva afición en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El brasileño, que esperaba ansioso su oportunidad para estrenar su casillero como goleador del Barça, ha completado un partido más que sobresaliente. “Estoy muy contento para marcar mi primer gol y darle la victoria al equipo", decía Vitor Roque en los micrófonos de DAZN tras el partido.

"Hemos logrado 3 puntos muy importantes. Estoy muy contento por el gol y la victoria. Es un gol que buscaba hace tiempo y hoy lo he podido hacer", ha comentado muy sonriente Vitor Roque.

El brasileño con apenas 18 años ha logrado su primera diana en Europa. El jovencísimo atacante "mineiro" se ha desmarcado a las mil maravillas y tras un minuto y medio en el césped de Montjuic ha recibido un centro con música de Cancelo con el exterior y ha marcado de soberbio cabezazo. "Me acuerdo de que era un niño y siempre soñaba con esto. Se ha hecho realidad. Marcar con esta camiseta era lo que quería. Me he desmarcado al espacio y he podido anotar de cabeza".

"Se juega más rápido que en Brasil"

"La adaptación es muy buena. Trabajo todos los días con humildad. Seguro que las cosas sucederán con naturalidad. Por lo que hace a la diferencia entre Brasil y España, el juego es más rápido aquí".

También ha hablado sobre el vestuario: "Veo el vestuario bien. Seguimos trabajando día a día para seguir peleando por la liga. Es muy importante para nosotros y hay buen ambiente", ha comentado.

Xavi: “Lewandowski va a seguir siendo importante”

Su entrenador, Xavi Hernández, ha querido también alabar al brasileño: “Creo que se ha liberado. He visto que estaba muy feliz. Hoy le ha dado la victoria al equipo y esto le va a venir muy bien. Trabaja, va en profundidad, juega fácil y no se complica. Es muy joven todavía y hay que cuidarlo. Este gol le va a venir fenomenal para la confianza”, comentaba el de Terrassa.

Sin embargo, no se ha olvidado del polaco. “Ha tenido ocasiones pero no le han entrado. Creo que ha estado mejor a nivel posicional. Los puntas necesitan ese gol que les dé confianza. Va a seguir siendo importante para nosotros”, decía Xavi.