Vitor Roque esperará al Barça

Los clubes ingleses ya saben que el '9' del Ath. Paranaense priorizará la oferta del Barça, que solo se formalizará en julio 'Tigrinho', junto a su entorno familiar y profesional, no dejarán pasar la oportunidad de recalar en el Barcelona... ahora o en 2024

Vitor Roque se adaptará al 'timing' del Barça para que su fichaje se concrete este próximo verano. Para ello, es consciente que tendrá que esperar porque su operación solo se concretará una vez que el club blaugrana haya podido formalizar la inscripción en La Liga de las renovaciones (por ejemplo, la de Sergi Roberto y de aquellos futbolistas que aún actúan con ficha del filial, como es el caso de Gavi.

A 'Tigrinho', pues, le tocará esperar. No piensa precipitarse y no tomará ninguna decisión sobre su futuro hasta que el Barça haya podido mover ficha. Este escenario es conocido por los equipos de la Premier que han llamado a su puerta. Los más interesados son el Chelsea, que lo ve potencialmente como un substituto de Aubamenyang, y el Arsenal que, bajo la dirección deportiva de Edu Gaspar, continuará apostando por aumentar su armada brasileña, formada actualmente por Gabriel Magalhaes, Jorginho (que tiene pasaporte italiano), Gabriel Martinelli (que estuvo en Qatar 2022 y lleva 15 goles en la Premier) y Gabriel Jesus (una apuesta personal de Mikel Arteta con quien había coincidido en el City).

La vía inglesa se enfría, pues la 'dupla' londinense, que cuenta con efectivo para cerrar su traspaso al contado de forma inmediata, es posible que se centren en otros objetivos, porque no estarían aceptando de buen grado que su planificación deportiva esté supeditada a los movimientos que el Barcelona haga.

Vitor Roque, la tercera fase del mercado

El Barça pondrá todos sus esfuerzos financieros y administrativos en cerrar la temporada con beneficios. Una vez inscritos los futbolistas que ahora mismo están en un limbo contractual, el club irá a cerrar las operaciones que no suponen ninguna inversión directa, ya sea porque el futbolista en cuestión es un agente libre (léase aquí el retorno 'triomfant' de Leo Messi) o, a través de intercambios, una fórmula muy utilizada en el mercado italiano. Y la tercera fase del mercado blaugrana, si hay aún margen del Fair Play Financiero, será sentarse a negociar con los futbolistas que tienen contrato en vigor.

Vitor Roque encabeza la lista de preferencias de Xavi Hernández para reforzar la posición de '9'. El ariete brasileño, que en febrero hizo los 18 años, es visto por los técnicos como un fichaje estratégico, un delantero que, dada su calidad y juventud, puede acabar marcando una época. Internamente, lo comparan potencialmente a Luis Suárez, porque tienen un estilo de juego y una postura competitiva semejante.

El Barça estudia todas las posibilidades para no perder al delantero. Incluso una de ellas podría cerrar su incorporación este verano, pero retardar su llegada a Barcelona un año, hasta el verano de 2024. Todo puede ocurrir.

Rendir al máximo en el 'Furacao'

Como su posible aterrizaje en Barcelona no tendrá lugar antes del 30 de junio, 'Tigrinho' ha decidido centrarse en cuerpo y alma en su club, el Ath. Paranaense, que está compitiendo en los tres principales frentes posibles: la Copa Libertadores (donde es el líder invicto del grupo G después de haberse disputado tres encuentros), el Brasileirao y la Copa do Brasil (este mes se medirá al Botafogo en los octavos de final).

Sus números en 2023 son más que respetables, con 12 goles y 3 asistencias en 23 partidos oficiales entre el 'Furacao' y la Seleçao Sub-20, con quién ganó el Sudamericano de la categoría y fue artillero.

El Ath. Paranaense no tiene el mismo potencial y profundidad de plantilla que los grandes brasileños (como Flamengo y Palmeiras), pero tiene un gen competitivo que Vitor Roque ayuda a alimentar. Es titular absoluto y una pieza clave para su entrenador Paulo Turra. Por este motivo, su club se ha negado a cederlo a la CBF para que pudiera jugar el Mundial Sub-20 que empieza el próximo día 20 en Argentina.