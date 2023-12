El Valencia recibirá al Barça sin tres pilares

El FC Barcelona visitará Mestalla en un momento muy complicado, después de dos derrotas consecutivas y tras varias semanas de malas sensaciones, pero no se encontrará a un Valencia en su mejor estado de forma. El cuadro che solo ha ganado un partido de los últimos cinco que ha disputado y, además, afronta el compromiso correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports con tres bajas muy importantes.

Rubén Baraja ha descartado a José Luís Gayà en la ruedad de prensa previa al partido contra el Barça. El capitán se ha probado en el entrenamiento de este viernes, pero no ha tenido buenas sensaciones. "Lo ha intentado hasta el último día, pero no está bien del todo y es un riesgo que pueda participar. Gayà es importante porque es profundo, da salida por fuera, da asistencias y genera ocasiones de peligro, pero tengo total confianza y tranquilidad que el jugador que entre por él lo hará bien", ha valorado.

Además, el técnico del Valencia tampoco podrá contar con Gabriel Paulista ni Javi Guerra, que fueron expulsados en la última jornada. Baraja, sin embargo, no está preocupado por esta cuestión: "Siempre me preguntáis por los que no estarán. Tuvo una experiencia negativa contra el Getafe que le servirá para aprender, pues no nos podemos permitir esos lujos, pero ahora mismo me preocupa más quién ocupará su lugar, sobreponernos a las dificultades, ser fuertes de cabeza y estar unidos".

André Almeida, por su parte, "sigue con su proceso de recuperación", "da la sensación que va un poco mejor" y "siempre nos da buena expectativa y futuro", pero aún deberá esperar para dejar atrás sus problemas físicos y poder vestirse de corto.