Xavi: "A la primera curva, la gente ha saltado del barco"

Xavi Hernández cuestionó a los medios de comunicación en la previa del Valencia-Barça que, tras las últimas derrotas encajadas frente a Girona (1-2) y Royal Antwerp (3-2) llega con un ambiente crispado en can Barça.

La segunda pregunta de su rueda de prensa previa al partido fue para saber si se siente fuerte o si se ha planteado dejar el cargo: "No hombre, no; en todo caso, cuando acabas las temporadas haces un reset: no se ha ganado, se ha ganado... Pero estoy muy bien, muy positivo, creo que podemos hacer una gran temporada y es el momento de ser coherentes coger confianza... Creo más que nunca en el proyecto y los jugadores, tengo la confianza y una gran conexión con el presidente, ayer hablé con Deco, hoy ha venido Yuste...".

En su opinión, "estamos trabajando muy bien. Estamos a mitad de camino y este es mi pensamiento", aunque añadió: "Me extraña que a la primera curva la gente se baje del barco, es el momento de estar todos unidos, ya lo dije en el Gamper, y veo que los medios de comunicación no lo están".

Xavi matizó mínimamente su frase, aunque no rebajó la carga de su discurso: "Tal vez es a la segunda curva (que se han bajado), y más que nunca hay que creer. Aquí siempre saltan las alarmas, pero está todo en juego. No aprendemos: la temporada pasada íbamos peor y ganamos la Supercopa y la Liga. ¿Por qué no puede acabar siendo una temporada excelente?".

"Nunca me he sentido solo"

Aunque se mostró muy dolido, Xavi Hernández afirmó que nunca se ha sentido solo en el cargo de entrenador del Barça. "No. Nunca me he sentido solo, en primer lugar porque tengo mi cuerpo técnico, en el que está mi hermano Óscar y grandes amigos; y el presidente y mis amigos. No me siento solo: nunca me han fallado ni Laporta ni Deco ni Yuste ni antes Jordi o Mateu. Desde dentro somos positivos".