Las aguas bajan revueltas por Valencia ante la falta de fichajes

En Valencia reina la intranquilidad después de que la presidenta del club, Layhoon Chan, informara al técnico, Ruben Baraja, que no podrá incorporar fichajes en invierno. Los medios locales se centraron en esta cuestión en la previa del Valencia - FC Barcelona y el temor a que se caiga el equipo sin refuerzos. Baraja quiso girar la tortilla y valorar a sus actuales futbolistas.

"La presidenta me transmitió esta información, que no vamos a fichar por un tema económico y presupuestario. No se dará esta posibilidad y trato adaptarme a lo que está sucediendo. Salvo sorpresa, no habrá novedad”, señaló Baraja en rueda de prensa.

Su mentalidad a partir de ahora es "gastar la energía para que el equipo sea competitivo y acertar la mayor de veces posibles". Eso sí, Baraja lamentó no poder realizar incorporaciones porque "siempre haya lesionados o sancionados y es importante que haya competencia para tener un nivel más alto. Son cosas fundamentales".

En cualquier caso, Baraja quería pasar página a esta controversia y centrarse en sus jugadores: "No me lamento de si no me fichan. Me fijo en que cada jugador quiere aprender y competir. Los debo apoyar. Mato por mi equipo y por mis jugadores".

Comparación con Xavi

El míster che planteará el partido con la idea de "dar el máximo, ser intensos y agresivos. En ese camino llegarán los puntos y el objetivo. No te puedo comparar la exigencia de Xavi con la nuestra. Queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Hacer crecer a jugadores jóvenes, que lo intentan hacer en cada partido. Queremos construir algo”.

En cuanto al Barça, Baraja habló de un conjunto "que siempre es peligroso, lo veo jugar y es un equipazo. Tienen recurso de todo tipo. Son intensos, con velocidad, desborde por bandas, uno contra uno, llegadores... Es un equipo muy completo. Nosotros también tenemos cosas que decir y en Mestalla aún más”.

En la reiteración en las preguntas sobre la falta de fichajes Baraja concluyó con una reflexión. “¿Para qué voy a gastar energías en situaciones que no tiene solución?. Es chocar contra una decisión que no depende de ti. Voy a concentrarme y sacar el objetivo, que consiste en que el Valencia no sufra tanto y mejore".