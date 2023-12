"Me llegan mensajes como si se hubiera muerto alguien..."

Con casi media hora de atraso respecto a la hora marcada (11:00), aparecía Xavi Hernández sobre el verde del Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En solitario, mirando al césped. Poco después, su hermano y ayudante Òscar. No ha sido una semana fácil de digerir.

La derrota en Girona fue muy dolorosa. Y la de Amberes, intrascendente, no ayudó precisamente a calmar los ánimos. Sesión con pocas bromas y seriedad. Mestalla es “una final”, como el propio técnico de Terrassa aseguró.

A partir de aquí, el mensaje que el egarense ha querido transmitir en este rueda de prensa previa al Valencia era claro. No comparte el fatalismo y la situación de presión externa que se ha instalado. El club ha cerrado filas, Laporta y la directiva están con él y con Deco todo marcha bien. Sin más.

El equipo estará en el sorteo del lunes en Nyon como cabeza de serie. Y hay que ganar sí o sí estos dos últimos partidos de la Liga para acabar bien el año y que la brecha con Girona y Madrid no se ensanche. A poder ser, recortarla.

MENSAJE UNIDIRECCIONAL

'Speech' contundente y largo de Xavi para empezar. "Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça. Lo que me extraña es que a la primera curva la gente se baje del barco. Quizás es la segunda curva y más que nunca hay que creer. Aquí siempre saltan las alarmas pero está todo en juego. No aprendemos: la temporada pasada íbamos por. ¿Por qué no puede acabar siendo una temporada excelente?".

MENSAJE A LA PRENSA

"Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre lo queríamos quemar todo. Me sorprende, hace cinco meses estábamos en una rúa y en la primera curva estamos igual", ha afirmado, añadiendo que "un mes atrás me decíais que sería el Ferguson del Barça...".

Se ha notado mucho desgaste y descontento del técnico egarense con la línea que viene siguiendo la prensa. Comop si fuera el único agente distorsionador para desestabilizar al club. Y ha pedido unidad. Casi la ha implorado.

COMPARACIÓN CON EL AÑO PASADO

Más sobre la negatividad del entorno: "Me llegan mensajes como si esto es un funeral, como si se hubiera muerto mi padre o mi madre. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó por pasar en la Champions. Primer objetivo cumplido, LaLiga intacta, la Copa intacta.... ¿Para qué estar en depresión?".

Xavi, durante el entrenamiento previo al Valencia-Barça / VALENTÍ ENRICH

"El año pasado entendí el ruido cuando nos eliminaron, pero no lo entiendo este año. Hemos pasado primeros, estamos en la carrera por la Liga, tenemos que jugar todavía la Copa y la Supercopa. No entiendo nada", ha seguido el ex del Al-Sadd en un discurso que ha sobrevolado toda la rueda de prensa.

MEJORAR ASPECTOS DEL JUEGO

También ha habido espacio para la autocrítica. Ha continuado defendiendo Xavi que el equipo jugó bien ante el Girona, que jugó uno de los mejores partidos con él en el banquillo ante el Atlético y que frente al Porto "estuvimos de notable". Pero que falta regularidad. "Tenemos que exigirnos más. Exigir a los futbolistas. Pero se están haciendo cosas bien".

"Muchas veces lo que sucede conviene... para mejorar para seguir trabajando. Esto va de rendir y si no hay resultados el entrenador se tendrá que ir a final de temporada. No sé si se está siendo injusto conmigo pero se está generando una tensión inecesaria". En resumen, las valoraciones, conclusiones y reflexiones, a final de temporada. Ahora solo generan inestabilidad.

KARTS Y 'TEAM BUILDING'

Otro tema que se ha sacado a la palestra ha sido el de las actividades fuera del campo de entrenamiento. Lo que se conoce como 'team building'. Ha aparecido una información acerca de que el equipo se fue a correr en karts el jueves pasado, antes del Girona. Algo habitual para hacer cohesión de grupo.

"Hacemos actividades, vamos a cenar, hacemos alguna actividad fuera del fútbol que nos ayuda a hacer piña. Estar fuera de la órbita laboral va bien. Con el 'staff' somos íntimos amigos, a pesar de trabajar juntos, estamos siempre juntos, estamos unidos", ha comentado Xavi.