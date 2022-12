El United cree que el Barça actúa para subir el precio a De Jong

El club inglés tiene claro que la última palabra del fichaje la tendrá el jugador En Inglaterra no creen que el Barça pueda retener al holandés

Sigue la obsesión del Manchester United por Frenkie de Jong. El club inglés está absolutamente convencido de que tendrá opciones de firmarle este verano y, desde Inglaterra, se ven las últimas declaraciones del presidente blaugrana, Joan Laporta, declarando intransferible al holandés como una actuación para subir el precio de un posible traspaso.

En Manchester tienen claro que la última palabra la tendrá el propio De Jong, quien habría abierto la puerta a jugar en la Premier a partir de la próxima temporada.

La única certeza, hasta ahora, es que el Barça confía plenamente en De Jong y no piensa ponerle en el mercado. De hecho, desde el club blaugrana se asegura que, incluso, no se le forzará a rebajarse el salario aunque esperan un gesto del jugador antes de finalizar la temporada. El holandés y su entorno, por ahora, han hecho caso omiso de cualquier intento de negociación del Barça para aminorar su ficha y parece bastante claro que no entrarán en este juego.

El club blaugrana insiste en que no piensan vender a De Jong, pero en Inglaterra interpretan estas palabras como una estrategia de negociación del Barça, que sabe de primera mano el enfado que tiene De Jong con la directiva desde el pasado verano. El propio jugador holandés aseguró en medios de su país que no tiene ni quiere tener ninguna relación con la actual directiva y que se sintió engañado y acosado durante el verano.

En los últimos días, el 'Manchester Evening News', diario muy bien informado sobre el United, aseguró que De Jong habría hablado con el técnico del equipo, Erik Ten Hag, para asegurarle que estaría disponible para fichar a partir de junio siempre que se llegara a un acuerdo favorable. En el United entienden que la tasación del futbolista, con un año menos de contrato, debe ser inferior a lo ofertado el verano pasado. Lo van a intentar hasta el final, pero lo que queda claro es que es el futbolista el que tiene la sartén por el mango y será quien decida su futuro deportivo en los próximos meses.