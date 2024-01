La última petición de Laporta a Xavi

La noticia de Xavi anunciando su adiós a final de temporada cogió a más de uno desprevenido. Uno de ellos fue el propio Joan Laporta, que minutos antes de hablar su entrenador había decidido junto a los miembros de la Comisión Deportiva del club ratificarlo en el cargo.

El presidente, según pudo confirmar SPORT, no sabía nada de la decisión que había tomado el técnico antes de que ambos se reunieran minutos antes de la rueda de prensa del postpartido ante el Villarreal. El de Terrassa fue su apuesta para recuperar los días de gloria deportiva para este nuevo mandato y estaba dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias.

Xavi, que tuvo que pasar primeramente por las entrevistas flash tras la dolorosa derrota ante el Villarreal, no dijo nada a los micrófonos de DAZN porque todavía no se había visto con Laporta en persona.

El técnico, siempre respetuoso con los tempos, prefería comunicárselo a él antes de verbalizarlo en la rueda de prensa para hacer pública una decisión que, como él mismo confesó posteriormente, "destensaba toda la situación del club y del equipo".

El anuncio de Xavi, sin embargo, no fue un alivio para Laporta. El presidente quedó visiblemente afectado ante las palabras del técnico azulgrana. Conmovido, intentó hasta el último instante convencer al míster para seguir más allá del final de esta temporada, que no se precipitara.

FCB

Xavi le dijo que no era una decisión en caliente y el presidente no pudo hacer nada para hacerle cambiar de opinión. Estaba convencido y ya lo había hablado con su entorno más cercano, su mujer, su hermano Òscar y los miembros de su staff. "Hay que ser valientes como cuando vinimos aquí, no hay que agarrarse al contrato", recordó más tarde ante la prensa.

EL ANUNCIO AL EQUIPO

El entrenamiento fue uno de los más complicados de Xavi. Sólo hacía falta ver las caras de todos los protagonistas en las imágenes compartidas por el club. Xavi, como ya adelantó en la rueda de prensa tras el partido, tenía que explicárselo a los jugadores: "Los he visto muy jodidos, hablaré con ellos en el entrenamiento. Hay un grupo humano muy grande y no se merecen esta dinámica", declaró.

Ya en la Ciutat Esportiva y horas más tarde del anuncio, algunos futbolistas se dirigieron a Xavi para decirle si podían hacer algo para que siguiera a final de temporada. El técnico les comentó lo mismo que al presidente: la decisión es irreversible.