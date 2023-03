El Barça puede beneficiarse del gran momento de Todibo

El club recibiría el 20% de una futura venta y puede recibir siete millones en variables Tras ser nominado a jugador del mes de febrero en Francia, apunta a novedad de Deschamps

Jean-Clair Todibo ha logrado, con 23 años, convertirse en uno de los mejores defensas de la Ligue 1. El pasado mes de febrero estuvo nominado a jugador del mes en Francia y según 'Telefoot', apunta a ser una de las novedades de la próxima convocatoria de Deschamps.

La retirada de la selección de Varane hace que el seleccionador busque soluciones para el centro de la defensa y el exazulgrana es uno de los jugadores que sigue el seleccionador francés.

El Barça podría ser uno de los grandes beneficiados de la explosión del francés, que se ha consolidado como una pieza indiscutible del Niza, séptimo de la clasificación.

El conjunto azulgrana traspasó al central en junio de 2021 con una serie de cláusulas. El Niza pagó entonces 8,5 millones de euros, con la posibilidad de otros 7 en variables, que viendo los números de Todibo, podrían terminar cumpliéndose. Además el Barça acordó el traspaso con la condición de que recibiría el 20% de un futuro traspaso.

Viendo la progresión del central, y más aún si se confirma su presencia con la selección, no sería extraño un traspaso a un equipo más competitivo a corto o medio plazo.

El Barça, un recuerdo agridulce

Todibo se marchó del Barcelona con un sabor agridulce. A pesar de que dejó muestras de su potencial, no logró asentarse y terminó viendo como otros proyectos como Ronald Araujo le pasaban por delante.

El francés ha reconocido en más de una ocasión que la oportunidad del Barça le llegó demasiado pronto y todavía no estaba preparado para el reto. "Me creí quien no era. Realmente pensé que iba a hacer algo allí", aseguró. Una mentalidad que tampoco le ayudó en su cesión en el Schalke. "Cometí errores. La falta de humildad, seriedad, profesionalismo hizo que mi préstamo fuera un fracaso personal. Es un gran error de juventud", reconoció.

Todibo tampoco encontró su sitio en el Benfica y fue finalmente el Niza el equipo que rescató al francés y donde ha encontrado la continuidad. Sin la presión del Barça y con tiempo para crecer, su reto ahora es ser protagonista con la selección francesa.