'The Messi Experience', preparado para abrir sus puertas en Miami

Este próximo 25 de abril se estrenará 'The Messi Experience: A Dream Come True', una exposición interactiva dedicada al futbolista argentino en el 'Hangar at Regatta Harbor' en Miami. De la mano de Primo Entertrainment, la productora encargada de desarrollar la idea, Leo ha sacado "un viaje multimedia inmersivo y de vanguardia que celebra su extraordinaria vida y carrera".

La exhibición se podrá ver a través de 9 instalaciones temáticas, cada una ofreciendo una visión única del astro argentino. Desde ver una recreación de su habitación cuando era pequeño en Rosario, hasta el primer campo de futbol donde pateó un balón en su Argentina natal. Además, te ofrecerá la oportunidad de entrenar como Messi y poder hablar con un holograma del futbolista gracias a la Inteligencia Artificial.

El precio del tour será de 36 dólares (33 euros) para las personas mayores a 16 años, 30 dólares (30€) para los menores de esa edad y 32$ (29€) para las personas mayores a 65 años, estudiantes o militares. La duración de la visita es de aproximadamente 75 minutos y se hace en inglés.

Siguiente parada: Buenos Aires

El 25 de abril del 2024 abrirá sus puertas en la ciudad del sur de Florida, aunque será por tiempo limitado, ya que la idea es ir rotando a otras ciudades del planeta como una exhibición global. De hecho, ya se ha confirmado cuál será el siguiente destino de 'The Messi Experience: A Dream Come True'.

Después de estrenarse en Miami, donde juega actualmente Leo Messi, la exhibición se marchará a Argentina. La ciudad de Buenos Aires será la segunda en acogerla en el mes de julio del 2024.