"Teníamos el OK de LaLiga para que Messi volviera, pero no pudo ser"

Joan Laporta explica el 'no' del argentino a su regreso al Barça "El momento más duro de la presidencia fue decidir que Leo no podía seguir"

El presidente del Barça, Joan Laporta, confirmó que Leo Messi estuvo muy cerca de regresar este verano al Barça, pero que finalmente no se pudo dar el acuerdo. "Teníamos el visto bueno de LaLiga y en el plan de viabilidad había un espacio destinado a Messi. El padre me trasladó la decición final diciendo que se va al Inter de Miami y me explicó los motivos: Leo había pasado mucha presión en el PSG y necesitaba tener un año más tranquilo. Lo comprendemos, lo aceptamos y lo respetamos".

Laporta indicó que el club estaba preparado económicamente para firmarle. "Había la posibilidad de ficharle este año, no en el pasado. Porque ahora el club está mejor y LaLiga nos daba 'fair-play'. Había que agradecer a Leo que estaba dispuesto a reducirse parte del salario para entrar en el límite salarial que tenemos, pero finalmente no se dio".

El presidente blaugrana recordó que la marcha de Messi hace dos años fue un momento durísimo. "Fue el momento más duro y más difícil en la presidencia. Tengo la tranquilidad de conciencia que debía hacerlo. Debía poner la institución por encima de jugadores aunque fuera el mejor jugador del mundo. No era sostenible para el club en esos momentos y es la decisión más triste que he tomado".