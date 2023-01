Tebas: "La inscripción de Gavi se le puede negar al Barça el próximo año"

"El Barça tiene para la próxima temporada un déficit de más de 200 millones" "Creo que tiene que disminuir la masa salarial entre 400 y 600 millones... a ver cuándo empezamos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expuso durante la VII Gala de la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid los motivos por los que el Barça aún no ha podido inscribir a Gavi. El máximo mandatario de la patronal se mostró muy crítico con el club blaugrana y advirtió que la próxima campaña tampoco va a poder inscribir al joven centrocampista si no revierte su situación económica.

"El tema de no inscribir a Gavi viene como consecuencia de que tiene efecto la temporada que viene", aclaró un Tebas que lanzó un aviso al Barça: "Para el próximo año se le puede negar porque el Barça tiene un déficit de más de 200 millones para esa próxima temporada. No parece oportuno".

El presidente de LaLiga analizó la situación del Barça: "Ahora tienen una cantidad por los ahorros por Piqué y Memphis. El Barça debe decidir, pero es importante recordar lo que dijo el vicepresidente del Barça, que tienen que disminuir la masa salarial. Creo que de 600 a 400 o un poquito más, a ver cuándo empezamos".

LaLiga también tiene bloqueadas las inscripciones como futbolistas del primer equipo de Ronald Araujo y Alejandro Balde y ahora también ha negado la inscripción del contrato de renovación de Marcos Alonso.

"No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid"

Tebas también se refirió a la acusación de violación que ha recaído sobre Dani Alves: "Estoy consternado. Cada uno tiene que pagar si se prueban los hechos con sus consecuencias. Estas cuestiones no son una broma, no son un juego de noche. Si ha cometido, lo que así parece, una violación, que el peso de la ley caiga sobre él".

El presidente de LaLiga negó que los árbitros beneficien al Real Madrid, tal y como denununció el director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, tras la eliminación copera ante el conjunto blanco. "No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid. Gil Marín habló no referido a los árbitros sino a un entorno mediático que se da siempre con los grandes", que también se refirió a unas declaraciones del ex árbitro Eduardo Iturralde González: "Me llamó la atención lo que dijo Iturralde de ese ‘autobús blanco’, porque criticaba a Gil Marín pero decía que había ese autobús… Se sacaron algo de contexto, pero estoy convencido de que los árbitros no benefician ni al Madrid ni a ningún equipo".