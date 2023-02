Tebas, sobre el 'caso Negreira': "Se trata de un proceso donde ni la Liga ni la Federación somos parte"

El presidente de la Liga aseguró que, de momento, la competición no denunciará para "no entorpecer la investigación de la Fiscalía" A su vez, Javier Tebas ha indicado que "si no hubiese habido investigación por parte de la Fiscalía, LaLiga se personaría"

Javier Tebas ha hablado sobre el 'caso Negreira', el proceso de investigación que se ha abierto y que investiga el pago de 1,4 millones de euros por parte del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, mientras ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El presidente de la Liga ha asegurado que sigue los acontecimientos con detenimiento pero que, sin embargo, de momento no denunciará para no entorpecer la investigación.

Asimismo, Tebas ha indicado que se trata de una posible irregularidad que en el ámbito deportivo está prescrita: "Por aclarar bien todo. Se trata de una posible irregularidad que en el ámbito deportivo están preescrita. No están preescritos en el derecho penal. LaLiga, en muchas ocasiones, hemos sido muy activos si hay indicios de corrupción entre particulares. Fuimos muy activos en el caso de Osasuna y Zaragoza. También en el caso Oikos. En este caso, el tema está en investigación. Es un proceso que hace la Fiscalía. Después de estudiar el tema hemos considerado que si hacemos una denuncia entorpeceríamos la investigación."

A su vez, el presidente de la Liga ha confirmado que "es un proceso donde ni la Liga ni la Federación somos parte". "Hablo como abogado, conocedor de estos procedimientos. Si no hubiese investigación por parte de la Fiscalía, nos personaríamos nosotros. No queremos entorpecer esa investigación", sentenció Tebas.