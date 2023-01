El sorprendente '10' que puede fichar el Barça

En Israel aseguran que el club blaugrana está siguiendo desde hace tiempo a Oscar Gloukh, del Maccabi de Tel Aviv Jordi Cruyff tiene excelentes informes de un futbolista pretendido por Tottenham o Mónaco a sus 19 años

El Barça sigue buscando perlas en el mercado. Los ojeadores reastrean futbolistas contrastados para el primer equipo , pero el club blaugrana también podría realizar alguna apuesta para que vaya formándose. Y una de esas joyas podría ser el israelí Oscar Gloukh, de 19 años.

El medio de comunicacion 'One' de Israel asegura que el Barça ha seguido de forma muy intensa esta temporada al talentoso centrocampista ofensivo del Maccabi de Tel Aviv y que podría haber intención de ficharle. Se trata del jugador israelí con mayor proyección de los últimos años.

Los informes que tiene el Barça sobre Gloukh son excelentes. Jordi Cruyff, que estuvo algunos años en el Maccabi, recibió la información sobre las evoluciones de este chico que despuntaba en Israel desde hacía tiempo y el club le siguió con atención en el último europeo sub'19 del pasado verano en el que se convirtió en uno de los grandes protagonistas. Gloukh llevó a su selección hasta la final con actuaciones estelares. A partir de ahí, el seguimiento del Barça ha sido constante en la liga israelí y en la competición europea.

Gloukh es un '10' que maneja muy bien las dos piernas. Es rápido, inteligente, tiene pase y llega con claridad a la portería contraria anotando goles. Se trata de un futbolista que lo tiene todo para triunfar y que desearía salir ya a una liga más potente para comprobar su potencial real. Los últimos informes confirman todo lo que apuntaba y que se trata de un jugador con perfil Barça.

El jugador del Maccabi no ha pasado desapercibido en el mercado y varios clubs ya han preguntado por él. Tottenham y Mónaco son los que tendrían las negociaciones más avanzadas y en España, la Real Sociedad realizó un movimiento por él. El jugador no ha deseado moverse aún y espera con mucha atención a que el Barça tome una decisión. La relación de Jordi Cruyff con el Maccabi es muy fluida y Joan Laporta también tiene buena entrada por lo que no sería extraño que hubiese facilidades para firmarle.