Jordi Cruyff ve casi imposible fichar en enero

El director deportivo del Barça asegura que el club está limitado por el fair play de LaLiga "Es la realidad que tenemos. Si no se puede, tiraremos con lo que tenemos", ha explicado a SPORT

Lo dijo hace poco el presidente, Joan Laporta, y lo ha confirmado el director deportivo, Jordi Cruyff, en una entrevista concedida a SPORT. El ejecutivo blaugrana asegura que el club está muy limitado por el fair play financiero de LaLiga, cuya lectura y endurecimiento de la normativa ha provocado un cambio de planes de cara al mercado de invierno. Ve casi imposible fichar y asume que habrá que tirar con la plantilla actual.

Entonces, ¿habrá fichajes?

El presidente comunicó que está muy complicado, es la realidad que tenemos. También tenemos, con orgullo, a diecisiete mundialistas, lo que significa que la plantilla es súper competitiva. Uno siempre quiere mejorar, pero el mercado pasado pudimos hacer lo que pudimos hacer, llegamos muy justitos con el fair play para reforzar las zonas que pensamos que eran vitales para poder competir y en LaLiga, en la Champions no, se está demostrando que se ha ido en el buen camino. Las demás cosas se harán cuando se puedan. Si no se puede hacer ahora, no pasa nada, trabajaremos con lo que haya.

¿Y si salen jugadores?

No es tan fácil, depende del fair play. A veces, con que salga uno no bastará y hay que plantearse mucho si vale la pena o no.

¿Si se pudiera...?

Estamos preparados.

El problema es el fair play.

Cada semana o mes aparece algo nuevo. Es cierto que la regla se va endureciendo, también es cierto que el fútbol español lo está notando. Ya no hablo del Barça. Hay que ver que es lo que le conviene al fútbol español. La competencia con otros países es muy dura. Tanto lo que se permite en gastos como en impuestos.