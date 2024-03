Simeone exige una solución rápida al 'caso Joao Félix'

El futuro del portugués Joao Félix no tardará mucho en comenzar a aclararse. Su entrenador, Diego Pablo Simeone, ya vivió la temporada pasada la experiencia de una incómoda pretemporada juntos y no quiere que se vuelva a producir. Exigirá al club que antes de que empiecen a trabajar todos los jugadores, Joao Félix ya no esté en nómina del Atlético de Madrid.

Simeone manda y manda mucho en el Atlético. Otro tema será si en condición de cedido como parece, y a qué precio.

El ambiente del internacional portugués en el vestuario no es nada agradable. En realidad solo se habla con dos compañeros. Solo tiene buena relación con Samuel Lino y con Reinildo, los que hablan en portugués.

En su última visita al Metropolitano se despidió de algunos compañeros, pero con casi todos su contacto fue frío o inexistente.

Esta baza jugará a favor del Barcelona y el deseo del futbolista de querer quedarse en el Barcelona. Si se logra hacer hueco en el ‘fair play’, Joao Félix será uno de los delanteros del Barcelona la próxima temporada.