Sigue en directo el acto de despedida de Jordi Alba

Pedri explica que "cuando llegué me tocó jugar por la izquierda y me ayudó mucho. Le estoy muy agradecido".

19:50

"Desde pequeño nadie me ha regalado nada. Siempre he intentado superar los baches y por eso intento ayudar a mis compañeros y a la gente del club. Me halaga que Vicente me convocase para el Europeo jugando prácticamente cuatro partidos en Primera. Intento ayudar a todo el mundo. Pese a no estar jugando confió en mí para jugar el Mundial y siempre estaré agradecido a Luis Enrique", comenta Alba.