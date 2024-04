Sergi Roberto: "¿División en el vestuario? Ni mucho menos"

Ronald Araujo fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al PSG y, a partir de ese momento, el Barça se deshizo y acabó consumando su eliminación en la máxima competición europea de clubes. En el postpartido, Gündogan fue crítico en su respuesta al ser preguntado por aquella acción.

"Es difícil decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido", dijo el centrocampista alemán.

Ayer jueves, Araujo compareció públicamente al ser el padrino de la 19ª edición dels Relats Solidari de l'Esport. El uruguayo fue preguntado por las palabras de su compañero de vestuario y fue tajante: “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”.

En declaraciones a Movistar +, el capitán Sergi Roberto ha aclarado la polémica. "Las declaraciones han sido más ruido externo, que un problema en el vestuario. Estamos muy unidos. Lo que hizo Gündogan fue explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie. Desde que llegó, lo que ha hecho en el vestuario es sumar, ayudar al equipo a ser mejor. Que no busquen problemas donde no los hay, el equipo está muy unido. Fuera de casa en Europa hemos dado una buena imagen y creo que es gracias a la unidad del equipo", ha expuesto.

En esta línea, el futbolista de Reus ha asegurado que "no es necesaria ninguna reunión, estamos todo el día juntos en el vestuario. Se ha hablado, por supuesto, más que nada, por el ruido externo, para aclarar que no hay ningún problema entre nadie. Somos una familia. Después de una eliminación siempre habrá ruido, y más en este club. Si ellos hablan, lo podrán decir. No ha habido ningún problema interno". Ya para acabar, ha destensado el ambiente zanjando la polémica: "He leído que el equipo está dividido... ni mucho menos. Estamos preparados para el domingo y pelearlo como si fuese una final".