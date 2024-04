Puyol calma las aguas en la 'polémica' entre Araujo y Gündogan

Ronald Araujo fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al PSG y, a partir de ese momento, el Barça se deshizo y acabó consumando su eliminación en la máxima competición europea de clubes. En el postpartido, Gündogan fue crítico en su respuesta al ser preguntado por aquella acción.

"Es difícil decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido", dijo el centrocampista alemán.

Ayer jueves, Araujo compareció públicamente al ser el padrino de la 19ª edición dels Relats Solidari de l'Esport. El uruguayo fue preguntado por las palabras de su compañero de vestuario y fue tajante: “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”.

En un acto de LaLiga, previo al clásico entre Real Madrid y FC Barcelona de este domingo, el excapitán azulgrana Carles Puyol ha tomado la palabra y ha sido preguntado sobre este cruce de palabras. "Hay que intentar no decir muchas cosas fuera porque luego se pueden interpretar de muchas maneras, pero estoy convencido de que él no tenía ninguna mala intención. Ellos ya habrán hablado dentro del vestuario y ya estará todo solucionado", ha explicado ante los medios.

El de la Pobla de Segur también ha añadido "cada uno es libre de decir lo que crea, yo soy partidario de que las cosas que se tiene que hablar, que se hablen dentro del vestuario; creo que él da una opinión sin mala intención, y ya está", calmando las aguas.