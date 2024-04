Gündogan: "Se lo hemos regalado al PSG"

El Barça quedó eliminado de la Champions League en los cuartos de final, después de caer por 1-4 en el partido de vuelta frente al Paris Saint-Germain. A pesar de que Raphinha adelantó a los culés, los franceses le dieron la vuelta al marcador con goles de Dembélé, Vitinha y doblete de Mbappé.

En el 'flash interview' postpartido, compareció Ilkay Gündogan, quien concedió una entrevista a CBS Sports, una cadena de televisión privada de los Estados Unidos.

"Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estábamos en una buena posición, no solo después de la ida, también tras nuestro primer gol. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil", arrancó.

Fue preguntado por la expulsión a Araujo y el alemán no se cortó un pelo y fue crítico. "Es difícil decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido", comentó.

Con el gol de Vitinha, el 1-2, también fue exigente con sus compañeros. "Otro error. Hay que salir a cerrarlo. No hay que dejarle chutar. Estaba libre. No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un tres contra tres después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió y si lo hizo, fue tarde", añadió.

Se trata de una derrota que llega en el mejor momento de la temporada del Barça. "El estado de forma no cuenta mucho en esta competición, puedes llegar con confianza, pero decisiones cruciales te castigan", concluyó.