Sergi Roberto: "Estoy muy contento de tener a Xavi como entrenador"

"Cuando llegó me tenía que ir al quirófano y me tranquilizó diciéndome que confiaba en mí y que ya ayudaría al equipo después de la operación" "Tanto el club como yo quieriamos continuar. Ahora espero que acabemos la temporada con muchos éxitos"

Sergi Roberto completó junto al presidente Joan Laporta el acto protocolario de la firma de su renovación, pactada ya desde hace unas semanas. El de Reus llegó al club blaugrana en 2006, siendo cadete de primer año y a sus 31 años sigue en el que él mismo calificó ayer como "el club de mi vida, porque soy culé de siempre". El polivalente futbolista se ha comprometido por una temporada más con una segunda condicionada a ciertos objetivos. Y mantendrá el sueldo a la baja que aceptó en su momento para ayudar al club en un momento muy complicado económicamente hablando.

La firma protocolaria de la renovación llega un día después del golpe asestado al Real Madrid (0-1) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Curiosamente el mismo estadio en el que Pep Guardiola le dio la alternativa en un partido de semifinales de la Champions League que el Barça resolvió por 0-2. Antes sólo había contado con él en un partido de Copa del Rey contra el Ceuta. Y ya no se movería del primer equipo.

Sergi Roberto recuerda aquella fecha y la importante victoria conseguida: "Debuté en el Bernabéu en la Champions League con 18 años y ya tengo 31. Estoy muy contento con esta renovación y por la victoria. Sabemos que queda el partido de vuelta, pero era importante sacar un buen resultado de allí".

El de Reus se mostró eufórico por esta renovación: "Soy culé de toda la vida, llegué con 14 años y estoy muy contento de poder continar en el club de mi vida". Y señaló a Xavi como una pieza fundamental en su continuidad: "Los dos últimos años habían sido complicados para mí por las lesiones, que me habían impedido tener continuidad. Cuando llegó Xavi tuve que ir al quirófano, pero él me tranquilizó diciéndome que tenía plena confianza en mí, que me operara tranquilamente y que después ya ayudaría al equipo. Me dio confianza y tranquilidad. Tanta como la que ahora está depositando en mí. Estoy muy contento de tenerle como entrenador".

Así las cosas, la renovación sólo era cuestión de tiempo: "Tanto el club como yo íbamos en la misma dirección, que era la de continuar. Y aquí estamos. Ahora espero que acabemos la temporada con muchos éxitos".

Sergi Roberto se mostró ilusionado en poder ser un ejemplo para los jóvenes: "Desde pequeño me fiajaba en Iniesta, Xavi, Busquets, Puyo, Piqué... He tenido muchos ejemplos y he tenido la suerte de ser compañero suyo. Quería seguir el camino que han hecho ellos de estar muchos años en el club de mi vida. Es donde quiero estar, porque soy culé de muy pequeño y si puedo ayudar a otros jóvenes que están en la situación que yo estaba cuando llegué al primer equipo... Sé que es difícil llegar, pero animo a los jóvenes que empiean a que si tienen un sueño trabajen duro, prque al final los sueños se cumplen si van acompañados de trabajo y constancia. Espero que salgan más jóvenes del plantel que puedan estar muchos años en el primer equipo como he estado yo".