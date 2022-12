Sergi Roberto: "Estoy cobrando como si hubiera subido del filial"

"Para mí el tema económico no es importante y ahora estoy disfrutando del fútbol", aseguró el de Reus Reconoce que espera renovar: "Aún no hemos empezado a hablar, pero mi idea es quedarme"

Sergi Roberto renovó el pasado mes de junio con unas condiciones muy inferiores a las que tenía, pero con el objetivo de volver a disfrutar del fútbol tras dos temporadas muy complicadas. Termina contrato y su deseo es volver a estampar la continuidad.

"Ahora mismo estoy cobrando como si hubiera subido del Barça B, pero lo hago con orgullo porque yo quiero estar aquí, para mí el tema económico no es importante", aseguró el de Reus al 'Tu diràs' de RAC1. "Los últimos años no disfrutaba jugando porque no estaba bien físicamente, yo quería volver a estar bien físicamente y volver a disfrutar", añadió.

"Estaré mejor que nunca"

Y lo ha conseguido. "Pasé unos años complicados con el tema de las lesiones, pero estoy convencido de que 2023 será un año totalmente diferente y que las lesiones estarán olvidadas, estoy al cien por cien. Siempre se puede mejorar, pero estoy seguro que en este segundo tramo de temporada estaré mejor que nunca", vaticinó Sergi Roberto.

Con las lesiones ha vivido "sin duda, el peor momento de mi carrera. Llegué a plantearme si era mental, pero una vez me operé, ya no no tengo ninguna molestia y todo ha cambiado", reconoció el jugador.

"Quiero renovar"

Sergi Roberto ve el presente y el futuro más próximo con optimismo y lo quiere vivir como azulgrana. "Todavía no hemos comenzado a hablar, pero mi idea es quedarme. Por lo que me ha transmitido el cuerpo técnico, están muy contentos y quieren que me quede. Estoy volviendo a disfrutar del fútbol y me haría mucha ilusión poder continuar y sobre todo tener buenas sensaciones y poder disfrutar dentro del terreno de juego con la camiseta del Barça", explicó sobre su renovación.

"Messi nunca querrá a otro club como ha querido al Barça"

Si continúa la próxima temporada, un deseo sería volver a jugar con Leo Messi, algo complicado, "porque he leído que renovará con el PSG. Me haría ilusión que volviera, y si puedo jugar con él, todavía más. No he hablado con él, pero seguro que no querrá otro club tanto como ha querido al Barça", dijo Sergi Roberto, porque "al final, el Barça es su club. La manera en la que marchó es una 'espinita' clavada, pero al final también es él quien lo ha de decidir".

Ansu está feliz y es uno de los que más trabaja

También se refirió Sergi Roberto a su compañero Ansu Fati, del que dijo que "está tranquilo, feliz, yo lo veo bien y los goles llegarán. Todo llega y es de los que más trabaja, un jugadorazo de los que marcan diferencias y estoy seguro de que triunfará durante muchos años aquí en el club".