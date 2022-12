Moukoko, niño maravilla

El alemán ha irrumpido con fuerza en el Dortmund y es uno de los grandes talentos del momento Su olfato goleador, ya en las categorías inferiores del conjunto alemán, ha captado la atención del Barça

El delantero del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, es uno de los grandes talentos futbolísticos del continente. De la misma generación (2004) que Gavi, el atacante se ha convertido en el objetivo número 1 del conjunto culé y su juventud, competitividad y olfato goleador le avalan como un movimiento estratégico a corto, medio y largo plazo.

El alemán, que esta temporada ya suma seis goles y cuatro asistencias en la Bundesliga e incluso se ganó la llamada de la selección germana absoluta para el Mundial de Qatar 2022, viene llamando la atención desde las categorías inferiores del Borussia Dortmund: en su debut con el equipo sub 17, con tan solo 12 años, se apuntó un doblete.

Nacido en Camerún, pero con pasaporte alemán, el joven talento registró 50 dianas en 29 encuentros con la sub 17 con apenas 13 años y en su primer partido con la sub 19 se apuntó seis de los nueve tantos anotados por el equipo. Se convirtió, también, en el jugador más joven en debutar en la UEFA Youth League con 14 años y 302 días.

Se llama Youssoufa Moukoko, tiene 12 años y en su primer partido con el Sub17 del BVB marcó dos goles. Repito: 12 años. Nació en 2004 (!) pic.twitter.com/Lz7aaNAY8h — Juanma Romero (@Guardiolato) August 16, 2017

El periodista deportivo afincado en Colonia, Juanma Romero, ha ido siguiendo el día a día de Moukoko desde que debutara con la sub 17 hace algo más de cinco años y es uno de los grandes "descubridores" del diamante bruto en España. Su gran irrupción en las categorías inferiores del Dortmund no pasó desapercibida en Alemania y todos los clubes y medios de comunicación no le han perdido la pista en el último lustro. Se trata, sin duda, de una de las grandes promesas del fútbol germano y un futbolista dispuesto a marcar un antes y un después en el fútbol continental.

Avalado por Haaland

El actual delantero del Manchester City, Erling Haaland, reconoció que el alemán es un de los mejores jugadores que ha visto en su vida en edades tan precoces: "Moukoko es mucho mejor que yo a su edad. Con 15 años ya está entrenando con el Dortmund. Yo todavía estaba en mi ciudad natal". "Nunca he visto a un chico de 15 años tan bueno en mi vida", apuntó.

Precisamente el noruego cedió su lugar en el terreno de juego el pasado 21 de noviembre de 2020 para el debut de Moukoko con el primer equipo: con 16 años y un día, el atacante se estrenó ante el Hertha Berlín y se convirtió en el más joven en lograrlo en la historia de la Bundesliga. Superó la precoz marca de Nuri Sahin con 16 años y 355 días.

Moukoko debutó sustituyendo a Haaland en el campo | Bundesliga

Pero no solo eso: también grabó su nombre apenas unas semanas después como el jugador más joven en jugar su primer partido de Champions League con 16 años y 18 días, un registro que seguía en posesión de Babayaro desde 1994.

Unos números que confirman su olfato

El punta teutón ha cumplido la mayoría de edad hace tan solo unas semanas y ya registra 59 encuentros oficiales con el Borussia Dortmund, en los que ha anotado 11 tantos y ha repartido ocho asistencias. Sus distinciones individuales goleadoras (5) en las inferiores le han valido para ganarse un hueco en el primer equipo y ser importante en los planes de Edin Terzic, sobre todo tras la salida de un goleador tan especializado como Erling Haaland.

Campeón de Europa con Alemania sub 21 el año pasado, el jugador estrenó su palmarés en la élite con el Borussia Dortmund en la temporada 2020/21, cuando jugó sus primeros encuentros (15), al conquistar la DFB Pokal ante el RB Leipzig. No participó en la final, pero fue la puesta en escena de un jugador que va camino de pulverizar todos los récords de precocidad en el fútbol alemán y europeo en los próximos años.

El Barça y los grandes de Europa se pelean por él

Moukoko, por descontado, no ha pasado desapercibido en la secretaría técnica del Barça. Tras la firma de Robert Lewandowski en el pasado mercado estival, el club sigue trabajando para reforzar el equipo sin perder de vista el futuro más inmediato: ahí es donde aparece el nombre del alemán. Con 18 años, se trata de uno de los mejores jugadores de su generación y tiene una situación contractual delicada: termina contrato a final de temporada y todavía no ha llegado a un acuerdo de renovación con el Borussia Dortmund.

Con solo 16 años sigue asombrando en la Bundesliga: así fue el golazo de Moukoko al Hertha | SPORT.es

El propio jugador salió al paso de unos rumores que apuntaban que habría rechazado una oferta de cinco millones de euros por temporada: "Sé que todo es parte del negocio del fútbol, pero aunque soy joven, no me dejo presionar para tomar decisiones sobre mi futuro".

En esta línea, el goleador reconoció estar centrado en lo que resta de temporada y cumplir con los objetivos del club: "Estoy completamente centrado en la segunda mitad de la temporada con el Borussia Dortmund. Ningún jugador es más grande que el club. Conozco el ambiente y me siento muy cómodo aquí". "Yo nunca seré más grande que el club, solo una pequeña parte de él", sentenció.