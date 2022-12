El Barça medita renovar a Sergi Roberto un año más

El club blaugrana valorará su continuidad después del mercado de invierno Se fichará a un lateral diestro, pero los problemas de límite salarial y la confianza de Xavi podrían darle la renovación

El Barça va a comenzar a tomar decisiones para el próximo proyecto deportivo sabiendo que va a estar muy condicionado por el límite salarial. Uno de los objetivos prioritarios es firmar a un lateral diestro ya ahora en enero o en verano, pero es probable que no haya más incorporaciones en esta línea. Es por ello que el Barça está meditando renovar por un año más a Sergi Roberto aunque todo se definirá a finales de temporada y en función de las necesidades deportivas del equipo.

Sergi Roberto finalmente se quedó este curso por petición de Xavi Hernández, quien le considera un futbolista polivalente e importante dentro del vestuario. Entiende a la perfección el juego posicional del Barça y puede jugar tanto en el centro del campo o en el lateral diestro. El club le realizó una oferta a la baja y Sergi Roberto aceptó, por lo que se puede producir el mismo escenario este verano.

La idea inicial del Barça pasaba por incorporar a dos laterales. Con Bellerín no se cuenta por lo que saldrá al terminar contrato, mientras que Serginho Dest no entra tampoco en los planes y el club intentará venderle en enero. A partir de ahí, se invertirá en un futbolista de nivel para ocupar la titularidad en el carril diestro, pero es muy probable que no haya recursos para más. Es ahí dónde Sergi Roberto tendría opciones de continuidad siempre que él acepte también seguir.

Sergi Roberto ha participado esta temporada en 9 partidos de Liga y tres de Champions anotando dos goles. Hubiese jugado más se lesionó en el hombro y estará listo para reaparecer tras el regreso a la competición. Xavi entiende que es un futbolista que está cumpliendo por lo que daría el OK deportivo a su continuidad salvo que le presenten alternativas que le convenzan. La idea es ver cómo termina la temporada, pero hoy por hoy tiene opciones de seguir.