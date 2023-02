Sergi Roberto está cerca de renovar por el Barça

El jugador está conforme con la oferta de firmar por otro año más y el FC Barcelona le ofrece un segundo opcional Xavi está satisfecho de su rendimiento y prestaciones, mientras que a nivel económico no afecta al 'fair-play' financiero

El Barça y Sergi Roberto están próximos a cerrar la renovación del futbolista por una temporada más. El club ya ha puesto encima de la mesa la propuesta, que consiste en un año fijo, más otro opcional, y el jugador ve con buenos ojos continuar con esta dinámica de renovar por periodos cortos y decidir en función de sus sensaciones, que con Xavi Hernández son muy positivas.

El técnico, como ya ocurrió la pasada campaña, ha dado el visto bueno a la renovación. El conocimiento del juego del de Reus le encanta y su posibilidad de adaptarse a varias posiciones ya sea como lateral o en el centro del campo. Sergi Roberto ya ha actuado esta temporada en estas posiciones y, por ejemplo, en Ceuta, en la Copa del Rey, se le vio muy cómodo actuando como medio centro.

Los representantes del futbolista, de Tactic Grup, dirigido por Josep Maria Orobitg, ya están estudiando la propuesta y la respuesta podría llegar en breve. La negociación se encuentra en el punto de revisar detalladamente toda la documentación y decidir sobre el segundo año opcional.

Beneficio deportivo y económico

Esta renovación también es de gran ayuda a nivel económica para el club ya que no aumenta la masa salarial y no tiene efecto sobre el ‘fair-play’ financiero. Al realizarse en esta temporada en curso, no tendrá un coste añadido.

Los números cuadran ya que el futbolista acepta las condiciones económicas parecidas a las que tiene actualmente y, en el aspecto deportivo, Xavi está más tranquilo si cuenta con un futbolista que siempre es una garantía.

Sergi Roberto es el segundo capitán de la plantilla y podría convertirse incluso en el primero en función de la decisión final que tome Sergio Busquets. Xavi también queire que el de Badía continúe, pero Sergio quiere meditar bien la decisión de continuar o probar una aventura en el extranjero.