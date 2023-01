Seis lecciones de un Betis-Barça de luces y sombras

El Barça tuvo momentos de brillantez y, de nuevo, desconexiones en una semifinal que no debió complicarse tanto Errores defendiendo los centros laterales, lucidez en la primera mitad para generar superioridades...día de luces y sombras

Parece que el Barça no es capaz de cuajar un partido perfecto. Es lógico (y Xavi lo advirtió en la previa) que a lo largo de los 90 minutos (o 120, lo que sea) de juego se atraviesen varias fases. Unas más de dominio, otras de ceder un poco la iniciativa. Hasta ahí, ok. Pero el cuadro azulgrana no consigue someter, no logra trasladar las magníficas sensaciones de un tramo del juego a periodos más largos dentro del encuentro. Y eso se traduce, como ayer en el Betis-Barça, en desconexiones, en conceder goles y en sufrir demasiado.

La primera mitad del equipo catalán en Riyad fue muy buena. Eso sí, por momentos el equipo perdió un poco el norte y se complicó la vida. Dio un paso atrás casi sin darse cuenta y empezó a sufrir sobremanera, sobre todo con los centros laterales. El Betis olió la sangre y abusó (con acierto) de esa alternativa. Y en ese contexto la escuadra barcelonista todavía presenta demasiados problemas para reaccionar y cortar la hemorragia. Eso sucedió en Munich, en casa ante el Inter y en repetidas ocasiones en lo que va de curso.

Vamos a repasar un poco las seis conclusiones o lecciones (positivas y negativas) que puede sacar el técnico de Terrassa de la semifinal. Más a las puertas de su primer título. Nunca lo ha tenido tan cerca:

1. LEWANDOWSKI, INCLUSO EN SU PEOR DÍA, ES DECISIVO

Parece una obviedad porque hasta hace poquito el FC Barcelona era incapaz de ganar si el polaco no marcaba. Quizás fuera el de ayer el peor partido del ex del Bayern desde que fichó por el cuadro azulgrana. Fallón, frustrado. No le salía nada. Incluso en su primer gol él mismo recoge un fallo propio en primera instancia. Le anularon otro. Estaba negado, pero aún así marcó y no desistió. No falló en su penal en la prórroga.

2. DEMBÉLÉ, SEA EN LA BANDA QUE SEA, ES AHORA MISMO IRREMPLAZABLE

Sorprendió muchísimo el doble cambio de Xavi en el 60'. Entendemos que entrara dentro del sistema de rotaciones y descansos prediseñado. Pero para muchos fue difícil de explicar que lo retirara del terreno de juego con el partido abierto y con el descosido que le estaba haciendo a Aitor Ruibal. Porque si algo tiene Ousmane es una personalidad tremenda. Hay días menos buenos en los que llega a desesperar, sí, pero es a menudo el único que agita la coctelera. Su hora ante el Betis fue muy muy buena. Da mucho en cuanto a desborde y a poner patas arriba a defensas rivales.

EL EQUIPO SIGUE SUFRIENDO MUCHO CON CENTROS LATERALES

Xavi se desgañitaba en la banda. Tras el tanto de Lewandowski, unos minutos después el equipo dio un pequeño paso atrás y el Betis olió la sangre. Ter Stegen no acababa de afinar por arriba y la defensa no era capaz de defender bien los centros laterales. Fue un tramo de desconcierto que no acabó con gol bético de milagro. Hay que trabajar esas caídas a nivel mental. Sigue sucediendo y a Xavi, lógico, no le gusta en absoluto.

4. HAY VIDA DESPUÉS DE 'BUSI'

Como dijo el entrenador egarense, Busquets marcará un antes y un después en la posición de pivote. Nunca existirá otro igual y las comparaciones siempre serán odiosas. Pero ayer Frenkie de Jong demostró que quizás no hay que rastrear tanto el mercado. Necesita continuidad y confianza. Enorme su primera parte (excepto alguna pérdida que debe pulir), corrigiendo, dando juego. Tiene eso que no posee el de Badia, ese cambio de ritmo en la conducción delicioso. Creamos.

5. KOUNDÉ, EL MEJOR LATERAL AHORA MISMO

Koundé de lateral diestro y Christensen y Araujo en el eje. Esos tres parecen intocables. Obvio que hay que dar descanso y ayer Xavi decidió dar la oportunidad a Sergi Roberto y sentar al danés. Pero la consistencia de Jules en el lateral y la jerarquía de Ronald-Andreas en el eje son incuestionables. Ayer hubo desencajes y el Betis entró por banda con demasiada facilidad en algunos tramos.

6. PACIENCIA CON ANSU

Quizás muchos (la mayoría) nos precipitamos con el diagnóstico de Ansu. El mensaje de paciencia sigue siendo el 'oficial', pero cuesta aplicárselo. El delantero de origen guineano no ha perdido el duende. La capacidad de aparecer de la nada, de hacer algo único en momentos calientes. Su golazo de ayer debe espolearlo, hacerle creer y hacernos creer. Fue sencillamente brutal. Por la posición del cuerpo, el ángulo, el momento. Enorme noticia.