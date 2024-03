El Barça se mueve por Cubarsí

Pau Cubarsí generaba cero dudas durante su etapa en el fútbol base. No había nadie que no estuviera cien por cien convencido de que estaba ante un proyecto de futbolista enorme. A partir de ahí, llegar a la elite y exhibir todo aquello que se le intuía que podía dar ya es otra historia. El de Estanyol no solo ha hecho realidad las expectativas de quienes le conocen desde hace años, sino que incluso las ha superado. Su irrupción ha sido tan espectacular que ha pillado por sorpresa a más de uno. En el Barça y en la Federación Española.

Por supuesto, tanto en el club blaugrana como en Las Rozas eran conscientes de que estaban ante un jugador con un potencial único para ejercer de central, pero solo Xavi intuyó que ya estaba preparado para dar el gran salto. El técnico fue quien le dio la oportunidad y el resto está siendo cosa suya. Cumplió 17 años el pasado mes de enero, pero sus actuaciones parecen las de un veterano curtido en mil batallas. En el Barça no existen dudas al respecto: tocará más pronto que tarde revisar su relación contractual.

Cubarsí, en el duelo frente al Mallorca / VALENTI ENRICH

Cubarsí acaba contrato en 2026, por lo que, en principio, no debería haber demasiada prisa. Sin embargo, los acontecimientos están acelerando la necesidad de sentarse a negociar una nueva vinculación. El futbolista ya lo sabe, aunque, hasta la fecha, solo ha habido una primera toma de contacto con sus agentes. Los responsables deportivos del Barça mantuvieron una conversación telefónica con quienes gestionan la carrera del canterano para trasladarles que la entidad está encantada con su progresión y comprometerse a que Cubarsí va ser ya un futbolista de presente muy importante y también de futuro. No ha habido más que eso, aunque la voluntad es emplazarse a discutir un nuevo contrato acorde con su rendimiento en la primera plantilla.

Tocará negociar con la RFEF

Por otro lado, en Las Rozas también están muy atentos a la evolución del defensa, habitual en todas las categorías inferiores de la selección española. En la Federación conocen a la perfección al futbolista y todos los informes que se han realizado sobre él son muy positivos. De hecho, Luis de la Fuente lo tiene controlado desde hace mucho tiempo y le incluyó en la prelista de convocados que dará el próximo viernes para el parón internacional del mes de marzo.

Para el seleccionador español, cuentan, no entraba en sus planes contar ya con el blaugrana para la absoluta, aunque también explican que todo dependerá de la capacidad del futbolista de mantener el nivel mostrado hasta final de temporada. Si no pasa nada, el próximo paso de Cubarsí sería estar en la próxima lista de la Sub-21, primer paso para llegar a La Roja. Pero no puede descartarse tampoco que su nombre esté en la lista de la absoluta el viernes. Es por ello que en el Barça andan con la mosca detrás de la oreja porque desde Madrid llegan rumores que aseguran que el central tiene números de estar en la Eurocopa e incluso en los Juegos Olímpicos.

Esta posibilidad provoca terror en la dirección deportiva blaugrana. Los casos de Pedri, que aún paga las consecuencias de haber sido exprimido por la Federación Española, o el de Gavi, que se lesionó de gravedad en un partido intrascente que nunca debió jugar, provocan mucha inquietud. Desde Las Rozas, de todas formas, también son conscientes de estos casos y, llegado el momento, tanto la Federación como el Barça estarían dispuestos a llegar a un punto de encuentro en el que todo el mundo se sienta satisfecho y, sobre todo, la prioridad absoluta sea cuidar al futbolista.