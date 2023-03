Rubiales sobre el caso Negreira: "Se van a poner las cosas en su sitio"

El presidente de la RFEF censura que un árbitro reciba dinero de un club y confía en la justicia española Reconoció que la entrega de medallas en la Supercopa femenina fue "una gran cagada"

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, estuvo en el programa de Risto Mejide, 'Viajando con Chester', y habló, entre otros temas, del caso 'Negreira' después que se conociera que la fiscalía denunciará al FC Barcelona por "corrupción continuada. El dirigente le parece incomprensible que un miembro del CTA pudiera estar a nómina. "Desde luego nos parece tremendo que haya una persona que sea árbitro en activo o retirado, si está en activo, reciba dinero de un club", afirmó.

Si que entiende que los clubes puedan encargar trabajos parecidos a los que hacía Negreira y su hijo pero que estos siempre deberían ser externalizados. "Es normal que tengan exárbitros dentro del club que les hagan informen o que los encarguen a una empresa externa".

Rubiales, eso sí, admite que puede que no sea casual que el caso haya estallado en este momento cuando hace mucho tiempo que se estaba investigando. "Es verdad que el 'Caso Negreira" ha salido en un momento en el que todo el mundo hablaba de lo mal que estaba La Liga en comparación de la Premier, de las pérdidas, y puede que alguien haya querido utilizarlo. Lo que creo es que cuando sale una noticia bomba tapa otras que estaban en el candelero".

El presidente de la RFEF está convencido que al final todo se resolverá. "Confío en la justicia que hay en España. Se van a poner las cosas en su sitio".

El tema de las medallas en la final de la Supercopa femeninaRubiales reconoció que fue un error muy grave que las jugadoras del FC Barcelona tuvieran que ser ellas mismas las que se recogieran las medallas. "A nivel de imagen fue desastroso, no lo voy a negar. Cuando vi que las jugadoras estaban cogiendo las medallas de la mesa me di la vuelta para mirar a la persona encargada del protocolo y le dije que quién había hecho esto porque está fatal. Les dije que no nos pase esto más porque con la sensibilidad que hay tiramos por tierra todo el trabajo que se puede hacer por una imagen que es nefasta. Lo han hecho los chicos, pero no lo tienen que hacer ni las chicas ni los chicos. Esto no está bien hecho, esto fue una tremenda cagada", reconoció.

El presidente de la RFEF explicó que hay igualdad en los puestos directivos, que no existe la brecha salarial y que el fútbol femenino, con él, ha crecido mucho. "Hemos llegado a la Federación con 44.000 licencias de mujeres y ahora hay 100.000. Hemos trabajado muy duro y una imagen así te tira por tierra".La relación con Javier Tebas

Es de sobras conocida su enemistad con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Manipula, el futbol base ha sobrevivido gracias a la Federación. Él es un gestor magnifico y resulta que los clubes de LaLiga son cientos de millones de euros los que pierden cada año y eso no es culpa de él", dijo. No cesó en sus críticas al dirigente, con el que no piensa sentarse nunca a hablar. "¿Cómo voy a quedar con alguien que está pidiendo que me inhabiliten? No se puede hablar con quien no quiere. No me voy a sentar nunca con una persona que miente para dañarme y tratar de expulsarme del sitio donde estoy. Es un ataque constante y ya estoy cansado de defenderme y de ser un saco de boxeo. Yo también voy a empezar a denunciar cuestiones que creo que se hacen muy mal, lo veremos".