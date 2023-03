Rotaciones por exigencia del guión

Xavi esperará a saber cómo llegan los internacionales para planificar el duelo ante el Elche y el Real Madrid La idea es salir con el mejor once posible en el Martínez Valero, pero los problemas físicos se acumulan

La victoria ante el Real Madrid antes del parón de selecciones permitió a los blaugrana aumentar a doce puntos la ventaja al frente de la clasificación. Se trata de una distancia enorme que permitirá a Xavi gestionar la vuelta de los internacionales antes del desplazamiento a Elche, previo a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante los blancos del próximo 5 de abril en el Spotify Camp Nou.

El calendario aprieta y, aunque solo una hecatombe podría dejar sin el título a los blaugrana, aún quedan doce jornadas y habrá que acabar de conquistarlo en la recta final del campeonato. De hecho, la mayor preocupación de Xavi en este momento no está en la tabla, sino en el estado físico de sus futbolistas. El técnico, nada más acabar el encuentro ante el Real Madrid, aprovechó para pedir a quienes debían unirse a sus respectivas selecciones que fueran cautos y que evitaran cualquier tipo de riesgo, que lo que queda de aquí a final de temporada es demasiado importante.

Bajas preventivas

La plantilla entendió el mensaje de su entrenador a la perfección y, en ese sentido, Frenkie de Jong y Ronald Araujo, que debían acudir a las convocatorias de Holanda y Uruguay, respectivamente, causaron baja de última hora. El precedente del mes de septiembre, cuando el Barça perdió al central charrúa, pero también a Kounde, dejando en cuadro a la defensa blaugrana, aún escuece en el vestuario pensando en la eliminación en la Champions League. Desde entonces se ha hecho mucho trabajo de prevención para que aquello no vuelva a ocurrir o, por lo menos, minimizar los riesgos derivados del parón internacional. De ahí que Araujo y De Jong hayan optado por priorizar el proyecto de club. La lesión de Andreas Christensen da la razón al cuerpo técnico, que tampoco podrá contar, salvo recuperación milagrosa, con Dembélé ante el Elche y el Real Madrid en la Copa. Pedri está descartado.

Gestionar con tacto

Con el precedente del parón de septiembre, culpable en parte de la eliminación europea, Xavi tiene claro que habrá que gestionar con mimo los esfuerzos de una plantilla justa para acabar de ganar LaLiga y hacer bueno el 0-1 de Copa en el Bernabéu para plantarse en la final del torneo. No quedará más remedio que valorar cómo llegan todos los internacionales antes de decidir el once que presentará en Elche sin perder de vista la transcedencia del clásico copero. El mayor reto del técnico de aquí a final de temporada es administrar con mano izquierda e inteligencia los recursos que tiene a su disposición para obtener el máximo rendimiento. La idea es salir con el mejor once posible en el Martínez Valero y las rotaciones las exigirá el guion.