Malas noticias para Dembélé

La recuperación de su lesión no va al ritmo que estaba previsto y la sensaciones no son buenas Su presencia en Elche tras el parón no está asegurada y el objetivo prioritario es el clásico de Copa

Dembélé sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Girona-Barça el pasado 28 de enero en Montilivi. El jugador se lesionó en el recto anterior del muslo izquierdo y, desde entonces, no ha vuelto a participar con el equipo. Desde el primer momento, tanto los servicios médicos como el propio futbolistas optaron por no marcarse plazos debido a sus precedentes en lo que a los problemas musculares se refiere.

Casi dos meses después de romperse, Ousmane sigue al margen del equipo en la Ciutat Esportiva ejercitándose en solitario. La consigna es riesgo cero y máxima prudencia porque el francés es demasiado importante para Xavi y no van a perder la cabeza adelantando un regreso que podría ser contraproducente. Y es que los plazos de recuperación no van al ritmo previsto y las sensaciones del jugador no son del todo positivas.

La razón es que la herida ha tardado algo más en cicatrizar, aunque no se trata de una recaída, sino de un proceso para superar la lesión más lento del esperado en un primer momento. Es por ello que Dembélé está totalmente descartado para el clásico, tal y como ya hemos explicado, y tampoco acudirá a la selección francesa durante el parón internacional.

Ousmane Dembélé ha jugado dos clásicos esta temporada | Javi Ferrándiz

Durante estos quince días sin competición de clubs se seguirá valorando a diario el estado físico del extremo para concretar con mayor precisión las opciones que tiene el jugador de volver al equipo las próximas semanas. Ni siquiera se atreven a pronosticar que pueda estar para el Elche-Barça del próximo 1 de abril, el primer encuentro de los blaugrana tras el parón. Dependerá de las sensaciones.

El objetivo, en ese sentido, sería contar con él para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid que se disputará el miércoles 5 de abril en el Spotify Camp Nou. En todo caso, su regreso solo será realidad si está recuperado al cien por cien y el riesgo es inexistente.