El reto que se marca Ter Stegen

El meta alemán ha encajado cuatro goles en los últimos dos partidos con el Barça Marc-André, como el resto del equipo azulgrana, ha pasado de ser infranqueable a vulnerable

La solvencia defensiva que tanto caracterizó al Barça la pasada temporada y que parecía tener continuidad en la actual -y más después de la doble ‘manita’ 5-0 a Betis y Amberes- ha quedado en entredicho en los dos últimos partidos. Celta y Mallorca lograron ambos marcar por partida doble a un Ter Stegen que dio, como el resto del equipo, una preocupante imagen de vulnerabilidad que ahora es necesario dejar atrás.

El Sevilla no se prevé un conjunto tan defensivo como los dos últimos rivales de los azulgranas, en principio jugará con defensa de cuatro y no de cinco, pero también buscará Mendilibar en incidir en los puntos flacos de los azulgranas.

Xavi admitió en rueda de prensa que el equipo debe mostrar una mayor concentración en los aspectos defensivos para que no vuelva a ocurrir. Y es que, además, el Sevilla se presenta en el Olímpic Lluís Companys tras haberle endosado cinco goles al Almería la pasada jornada (5-1), lo que significó el cese del técnico de los almerienses, Vicente Moreno.

Aunque finalmente no podrá jugar por lesión En-Nesiry, tiene mucha pólvora el cuadro hispalense. Uno de los fichajes, Lukebakio, se ha mostrado especialmente peligroso entrando desde la banda izquierda y Rafa Mir, que apunta como titular en la punta del ataque, es, por sus características, un delantero complicado de frenar.

El objetivo antes de la Champions

Xavi siempre ha dejado muy claro que la responsabilidad de no encajar goles no es solo de Ter Stegen y los zagueros, sino de todo el equipo, que el trabajo defensivo empieza desde los delanteros. El alemán -con la ayuda de sus compañeros- no ha encajado en este campeonato en tres de los siete partidos disputados y el objetivo es que esta noche sea el cuarto y subir el porcentaje de ‘clean sheets’ ligueros al 50 por ciento. Será especialmente importante teniendo en cuenta el exigente partido de Champions League del próximo miércoles en Porto. La máxima competición continental ya empezó con una portería a cero para el Barça, el 5-0 al Amberes.