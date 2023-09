Mendilibar, sobre Ramos: "Pensáis que estamos a hostia limpia"

José Luis Mendilibar tuvo que aclarar la relación que tiene con el carismático jugador del Sevilla El entrenador del cuadro hispalense explicó cómo actúa normalmente con sus futbolistas en la caseta

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, vivió una rueda de prensa con una carga de tensión por el enfrentamiento que podía haber tenido con Sergio Ramos. Un debate que el técnico abordó sin complejos y en el que fue muy claro.

Mendilibar explicó que "nos reímos un poco, pasó igual que con le rifirrafe con Suso". El vasco no pudo ser más explícito cuando afirmó que "pensáis que estamos a hostia limpia y para nada es así".

El míster se definió como "un tipo bastante abierto, hablo con la mayoría de los jugadores, no todos por igual, porque no somos todos iguales". En sus conversaciones, Mendilibar aclaró que muestra siempre un buen talente. "Podemos hablar de la vida, de lo que decis vosotros, del entrenamiento o partido. No hay ningún problema".

Por tanto, Sergio Ramos estará viernes en Montjuïc para enfrentarse al FC Barcelona en un duelo con mucho morbo por los enfrentamientos históricos que ha tenido el camero con el conjunto blaugrana.

El propio Ramos admitió en declaraciones al canal oficial del Sevilla que está muy motivado y "ojalá pueda marcar mi primer gol al Barcelona" en esta segunda etapa como sevillista. Para ello, el central reveló que tiene preparada "una celebración simpática".

Ramos entró en la convocatoria de 24 futbolistas de la que se cayó En-Nesyri por un esguince de tobillo, mientras que vuelven Acuña y Mariano.