La respuesta de Xavi a Luis Enrique: "Ambos podemos presumir de ADN Barça"

La eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y FC Barcelona han comenzado un día antes. En la rueda de prensa. Durante esta mañana, en el turno de Luis Enrique frente a los medios de comunicación, ha asegurado que es "el máximo representante del estilo Barça".

El asturiano ha insistido en que no se trata de una opinión, que está basada en hechos: "Puedes ver las estadísticas de la posesión, la presión, el número de goles y los títulos. Yo sé que hay algunas personas que no estarán de acuerdo pero los datos están ahí. No conozco a Xavi entrenador, conozco al compañero y jugador, pero entrenador tan solo de aficionado. Conozco muy bien al club y a sus jugadores, pero esto no tiene que ser una ventaja o un hándicap", ha asegurado.

Sobre estas declaraciones, Xavi Hernández ha sido preguntado esta tarde en rueda de prensa. "Lo he visto, es Luis Enrique. Vosotros ya le conocéis, yo también. Tengo muy buena relación con él. Tiene todo mis respetos y es uno de los mejores entrenadores del mundo. Tiene un equipo para ganar la Champions o, al menos, esa es la intención. Estamos ante un rival muy difícil. Los dos buscamos lo mismo. Ambos podemos presumir de este ADN, también Pep Guardiola o Mikel Arteta. Somos cuatro entenadores con ADN Barça en los cuartos de final de la Champions. Mañana buscaremos lo mismo: presionaremos alto, con salida de balón desde atrás... y, a partir de aquí, será faena de los futbolistas. Buscamos este ADN, es el que más nos enorgullece", ha explicado.

Preguntado por cómo recuerda su último año como jugador en el FC Barcelona, dado que estuvo bajo las órdenes de Luis Enrique, Xavi ha respondido lo siguiente: "Fue un año raro al principio, pero luego se giró bien. Acabó de película, extraordinario. Tengo muy buena relación con Luis: de capitán a entrenador. Creo que le ayudé muchísimo, recuerdo aquel año con orgullo".