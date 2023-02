La respuesta de Xavi sobre el interés del United por De Jong

"Frenkie fue claro conmigo, quería quedarse y no hubo dudas", señaló El técnico destaca "el liderazgo" del neerlandés, que está "en un gran momento"

Hace solo unos meses Frenkie de Jong parecía tener un pie y medio en el Manchester United. Era verano, el Barça tenía muchas tensiones de tesorería, y la venta del neerlandés parecía el camino más rápido para encontrar soluciones económicas.

En ese momento fue clave la posición del futbolista, que rechazó una salida al United y apostó por quedarse en el club azulgrana. Hoy, durante la rueda de prensa previa al encuentro ante los ingleses, Xavi se ha referido a la situación del neerlandés, que ha pasado de transferible a imprescindible.

"Frenkie fue muy claro conmigo este verano: quería quedarse y por tanto no había dudas. Ahora sigue siendo nuestro, estoy muy satisfecho con su liderazgo, está en un gran momento y creo que se lo está pasando muy viene en el campo", explicó.

Xavi cerró así cualquier posibilidad de un futuro traspaso del futbolista. De Jong será titular mañana ante el conjunto de Ten Hag en un mediocampo, donde también estará Gavi, que peligra para la vuelta.

El centrocampista está apercibido de sanción y si ve otra amarilla en el Camp Nou no estará disponible para el encuentro en Old Trafford. En principio todo apunta a que Xavi volverá a apostar este jueves por la fórmula de los cuatro mediocampistas. En este sentido, De Jong, Kessie, Pedri y Gavi estarán en el once si no ocurre nada extraño.

De Jong está siendo una pieza clave del Barça en las últimas semanas, donde ha dado un salto en su rendimiento. Sobre todo en el último encuentro liguero, donde dio un recital en La Cerámica junto a Kessie, otro de los futbolistas que se reivindicó ante el conjunto de Setién.