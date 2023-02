En busca del prestigio europeo perdido

Europa ha sido un calvario para el Barça desde el 2015. Tras ganar su última Champions, hace ya ocho años, con el mágico tridente formado por Messi, Suárez y Neymar, el equipo blaugrana inició una rápida decadencia que culminó con la eliminación, en las dos últimas temporadas de forma consecutiva, en la fase de grupos de la competición. El prestigio continental del Barça, después de una humillante concatenación de decepciones y fracasos, tocó fondo. Ahora ha llegado el momento de levantar la cabeza y cambiar esta dinámica perdedora. Mañana, ante el Manchester United, el nuevo Barça que están construyendo Laporta y Xavi tiene la oportunidad de recuperar parte de la reputación perdida. La Europa League es la segunda división del fútbol europeo, pero el nivel del rival marca la trascendencia mediática del partido. Y los ‘red devils’ son, en estos momentos, un contrincante de altísimo nivel que pondrá a prueba el excepcional estado de forma de los blaugranas.

Desde que el Barça quedó oficialmente eliminado de la Champions (el 1 de noviembre, tras un inútil triunfo en Plzen) ha disputado un total de 14 partidos (9 de Liga, 3 de Copa y 2 de Supercopa de España) con un balance espectacular: 12 victorias y 2 empates (contra el Espanyol en la Liga y contra el Betis en la Supercopa, aunque acabó clasificándose para la final por penaltis). Esta solvencia, que le he permitido ganar un título y ser líder destacado del campeonato nacional, es la que pasará un examen decisivo ante el conjunto inglés. El equipo de Ten Hag validará o no la resurrección futbolística del Barça. Europa quiere saber si el Barça, definitivamente, ha vuelto...

La euforia desatada por el rendimiento de los blaugranas en la Liga (34 de 36 puntos posibles desde la derrota en el Bernabéu y con +11 sobre el Madrid) no servirá de nada si se produce un nuevo fracaso continental. Ganar la Europa League no es tan prioritario como ganar la Liga (el principal objetivo de la temporada, como no se cansan de repetir tanto Xavi como Laporta), pero significaría un impulso definitivo al proyecto. Este Barça necesita acumular victorias de prestigio y, sobre todo, títulos para iniciar el despegue definitivo hacia una nueva era. Un equipo campeón se construye a base de triunfos. Y de triunfos importantes. Mañana, ante el Manchester United en el Camp Nou, el Barça debe asomarse de nuevo a Europa como uno de los grandes.