"Queremos aprovechar las dudas del Barça"

A las puertas de vivir, seguramente, el encuentro más especial de su carrera. Alfred Planas nos atiende desde la que es su casa desde el pasado verano, Salamanca. Allí está viviendo una temporada histórica con un club singular, propiedad de los socios. Algo prácticamente inexistente en nuestros tiempos. Y menos aún en una categoría como la Primera RFEF.

Unionistas se cargó al Villarreal en dieciseisavos de Copa del Rey. Antes había hecho lo propio ante un conjunto de superior categoría como el Sporting de Gijón. Planas es un trotamundos del fútbol. Hasta en 10 clubes ha militado a sus 27 años.

Vaya 24 horas vivisteis la semana pasada, Alfred.

Acabamos de jugar y nos pusimos a ver el sorteo en directo en la sala de vídeo. Fue todo muy rápido. Es verdad que alguno es más del Madrid y prefería el Madrid. Otra más del Barça. Aunque no creo que nadie esté descontento por cómo fue el sorteo…

¿Cómo pasasteis todo el lío con el apagón?

Fue todo muy intenso, peculiar. El hecho de que se tuviera que aplazar el partido contra un equipo de Primera, dieciseisavos de Copa del Rey, tener que acabar el partido al día siguiente. Muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Es verdad que nosotros creíamos que jugando el mismo día nos beneficiaba porque veníamos del gol en el 80 y pico, la inercia de la gente, el día siguiente era laborable y no sabíamos si vendría tanta gente al campo. Ellos podían descansar…Era diferente pero por suerte jugamos esa prórroga, llegamos a penaltis y todo salió bien

Fuiste uno de los grandes protagonistas. Entraste en el 84' y marcaste el 1-1 en el 87'...

Fue una locura para mí. Marcar el gol en el 87 de penalti, te lleva a la prórroga, apagón. Una verdadera locura. Es cierto que tenemos tres o cuatro chutadores, yo estoy entre ellos. Cuando nos hicieron el penalti yo cogí el balón y tenía claro que lo quería marcar. Viví la cara y la cruz porque luego en la tanda lo fallé. Suerte que acabamos pasando porque si no llegamos a pasar…creo que nunca en mi vida habría estado tan cerca de eliminar a un equipo de Primera. Por suerte pude dormir tranquilo…

¿Qué tal estos primeros meses por Salamanca?

Estoy muy contento. Empezamos muy bien, pero antes del parón de Navidad la dinámica no era muy buena. Es verdad que las sensaciones de partido son buenas, pero no está costando materializar las ocasiones. Parece que después del parón se ha revertido. Ganamos 0-2 al Barça B, pasamos de ronda…parece que nos ha refrescamos y estamos con otra energía.

Un gol encajado ante un equipo de Segunda A y otro de Primera. ¿Qué tiene el Reina Sofía?

Jugar en el Reina Sofía, para la gente que no ha jugado…es una locura. El campo es algo más estrecho que otros. La gente la sientes muy cerca. El otro día éramos casi 5.000 personas, no cabe más gente. Es una locura cómo anima la gente. La conexión entre equipo y grada es única. Es algo inexplicable jugar aquí.

No está mal el escaparate del Barça...

Sabes que en estos partidos tienes el foco puesto los 90’. Cualquier jugada, detalle. Sabes que un club como el Barça tiene toda la atención de la gente, de medios. Está claro que la repercusión del partido no es la que tuvo el partido del sábado ante el Rayo Majadahonda, que era quizás más importante aún. Es algo muy guay y a disfrutarlo y a competir.

¿Soñáis con dar otra campanada?

Nosotros en casa somos un equipo muy fuerte. Este año hemos perdido un partido contra la Ponferradina y llevábamos año o año y medio sin perder en casa. A partido único y jugando en casa, aunque sea el Barça, puede pasar cualquier cosa, como se vio ante el Villarreal.

¿Cómo definirías a este Unionistas?

Tenemos dos versiones diferentes. Cuando juegas fuera, más ante el Barça B, que propone, tiene posesión. Sabes que tocarás poco balón y planteas un partido más ordenado, defensivo, saliendo a la contra. Pero en nuestros partidos en casa solemos tener la iniciativa, el balón. Contra el Villarreal no fue un dominio absoluto suyo, tuvimos más el balón de lo que esperábamos. Está claro que el Barça es de los equipos con más posesión de primera.

¿Qué te parece este Barça de Xavi?

Miro mucho fútbol, de todo. Miro al Barça desde pequeño, he sido seguidor. No llevan una dinámica y las sensaciones no son las mejores. Queremos aprovechar que vienen en este momento más de dudas para intentar competirles y sacar un buen resultado.

¿Cuáles son vuestras bazas?

Jugando a partido único y en el campo del rival, aunque sea de inferior categoría…hay campos complicados, ya sea por el terreno de juego, porque la gente aprieta, porque quizás para ellos no es la motivación máxima y para nosotros sí. Es la gracia de la Copa, ojalá demos la sorpresa.

Se hablará, seguro, del césped. ¿En qué estado está?

El césped te puedo asegurar que está en perfecto estado, el balón rueda bien, regamos el campo. No es cómo en Getafe, que no lo riegan. Pero es verdad que hace frío, aquí tenemos temperaturas muy bajas y a veces la humedad hace que la pelota ruede más rápido de lo normal.

¿Hay alguien a quién tengas especial interés en enfrentarte en el Barça?

Hace años tenía más ídolos, en la época de Messi, Neymar, Suárez, Xavi, Iniesta. Ahora los he dejado de idolatrar porque creces y las cosas cambian. Los ves como personas. Pero vaya, jugar contra un jugador como Lewandowski, con la magnitud que ha tenido, es algo fuerte.

¿Qué tiene Unionistas de especial?

Es un club muy humilde, de los socios, la gente es muy maja, muy acogedora, muy humilde. Te ponen facilidades con todo. Salamanca es una ciudad espectacular.

¿Qué jugadores del Barça recuerdas de tu época en inferiores?

Estuve muchos años en la Damm, un año en el Espanyol. En mi época me enfrenté mucho con Adama, Nguene, Fran, Kaptoum. Jugué contra Adama desde alevín a juvenil. Fran Álvarez era buenísimo. Creo que ya no juega. Había sido el mejor jugador de Brunete. Adama era muy bueno, Nguene, Kaptoum, Marc Gual, Alex Corredera.

Has jugado hasta en 10 clubes...

He dado muchas vueltas, he cambiado casi cada año de equipo. Tienen sus cosas buenas y malas. Cada verano toca hacer maletas e instalarte en una nueva ciudad.

¿Destacarías a alguien en especial de tu equipo?

Tenemos al pichichi, a Slavi, que lleva cuatro goles. Pero no tenemos quizás tantos jugadores que marquen diferencias, pero en general somos un equipo jodido de marcar, defendemos muy bien. Aunque es verdad que nos está costando marcar.

Tres goles en tres partidos en Copa...

Sí, se me está dando bien la Copa. A ver si marco el cuarto contra el Barça…