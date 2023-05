El PSG le abre la puerta a Messi para que se quede y no vaya al Barça

El PSG está abierto a reabrir las negociaciones para renovar a Leo Messi Leo no fue convocado pero sus disculpas han reconducido las relaciones con el PSG

El PSG está abierto a reabrir las negociaciones para renovar a Leo Messi, tal y como afirma 'The Times'. El club parisino no ha querido cerrar la puerta a un entendimiento tras la polémica vivida esta semana con la sanción del club al argentino por su viaje a Arabia Saudí. Messi pidió disculpas y los dirigentes parisinos esperan reconducir las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en las próximas semanas a pesar de que Leo parece tener clara su salida.

La semana ha sido movida y ha acabado con la no convocatoria de Messi para el partido de Liga ante el Troyes. Pese a todo, Messi realizó un video asumiendo su error y pidiendo disculpas, algo que ha rebajado muchísimo la tensión. El PSG ha decidido firmemente intentar su continuidad ya que desean que el actual Balón de Oro siga jugando al máximo nivel en París. Por ahora no había acuerdo en las negociaciones.

El Barça está a la espera de conocer si LaLiga dejaría inscribir a Messi con el plan de viabilidad que ha presentado. En el caso de que sea así, el club le presentará una oferta de unos 25 millones de euros brutos por temporada para intentar convencerle de su regreso.