El 1x1 del Barça ante el Shakhtar

Los blaugrana jugaron un partido insuficiente ante un rival al que le salió a la perfección el plan previsto Los de Xavi no supieron desordenar a un Shakhtar que sufrió poco en defensa y tuvo ocasiones para ampliar el marcador

El Barça llegó a Hamburgo con el objetivo de sumar, por lo menos, un punto con el que certificar la clasificación para los octavos de la Champions. A la hora de la verdad, lo expuesto por el equipo ante el Shakhtar no fue suficiente. De hecho, no tuvo ocasiones claras y en defensa acabó sufriendo antes las contras ucranianas.

El Barça tuvo más el balón, pero el Shakhtar, las ocasiones. Con dos le bastó para marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Primero lo intentó Newerton, que ganó la partida a Cancelo dentro del área. El alemán rechazó el disparo del ucraniano. Nada pudo hacer con el cabezazo de Sikan en el minuto 40.

El equipo salió mucho más intenso y agresivo en la segunda mitad, ganando más duelos y moviendo con mayor velocidad el balón, la única receta para superar la defensa solidaria y prieta de los ucranianos. Fue imposible. De hecho, el Shakhtar incluso marcó el segundo, aunque fue anulado por fuera de juego.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Shakhtar Donetsk:

No pierde un uno contra uno en defensa. Es imposible pasarle, ni por habilidad ni por velocidad. Siempre bien situado, su presencia es imprescindible en una defensa sólida, pero es imposible que no sufriera cuando los delanteros rivales llegaban sin oposición.

La mejor forma de recuperar la confianza es hacerlo fácil. Sin complicarse la vida, buscando el fútbol que le llevó a regresar al Barça. Mejoró respecto a partidos anteriores, pero con eso no basta. Fue sustituido en el 60'.

Lo que hace y lo que intenta tiene todo sentido, le salga o no le salga. Entiende el fútbol y por eso juega siempre. Falta cimentar su presencia con la del resto del equipo. Llegará.

6

Robert Lewandowski, delantero

Agresivo

Enérgico desde el primer minuto, se hartó a presionar. Un trabajo incansable que no obtuvo premio porque no le llegó ni un solo balón claro. Por ganas no fue, pero todo costaba muchísimo. Cada jugada era una batalla. Tremendo el trabajo del polaco.