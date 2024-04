Problema Ansu: El Brighton no renovará la cesión y el Barça le busca salida

Ansu Fati tiene prácticamente imposible volver a jugar en el Barça. El club blaugrana ya ha tomado la decisión de no contar con él para el próximo proyecto deportivo y se le están buscando salidas ya que el Brighton no va a renovar su cesión por otra temporada más. Ansu, que ha vuelto a tener problemas físicos, no ha podido reencontrarse en la Premier y la idea es que pueda encontrar acomodo en un equipo que apueste por él como titular. En España hay hasta tres equipos que estarían dispuestos a apostar por una cesión y su agente, Jorge Mendes, ya está intentando avanzar en alguna operación.

El joven atacante blaugrana tuvo que salir el pasado verano tras comprobar que Xavi Hernández no iba a contar con él. Le costó tomar una decisión, pero finalmente aceptó marcharse cedido ya que su principal objetivo era seguir vinculado al Barça. Ansu renovó contrato hasta el 2027 en la época de su eclosión y no tiene intención alguna de renunciar a su contrato. El verano pasado tuvo algún interés de clubs de Arabia Saudí, pero el futbolista no estaba ni está por la labor de irse a esa liga y quiere tener otra oportunidad.

La prioridad de Ansu para este verano era regresar al Barça, pero tanto el jugador como su entorno tienen claro que en el Camp Nou no jugará. La decisión del club blaugrana es firme e, incluso, apostarían por una venta definitiva del futbolista pero no habrá ofertas. Esta temporada solo ha jugado un total de 26 partidos con el Brighton anotando cuatro goles y no es titular. Tuvo su mejor momento en noviembre cuando parecía que había recuperado su mejor fútbol, pero una lesión muscula echó al traste prácticamente toda la temporada.

El Barça ya conoce que el Brighton no desea la continuidad del blaugrana, por lo que tocará mover el mercado para encontrar una salida al futbolista. El club blaugrana tiene claro que deberá ayudar a pagar parte de su ficha porque los clubs españoles que se han interesado solo estarían dispuestos a pagar parte de la ficha. Sevilla y Valencia están atentos a la situación de Ansu y a la espera de poder convencer al futbolista. En la Premier, Mendes podría forzar una cesión al Wolverhampton, pero todos creen que lo mejor sería un retorno a la liga española para intentar revalorizarle.

Ansu tenía la esperanza de regresar al Barça una vez cumplido su periplo en el Brighton, pero el club blaugrana prepara su nuevo proyecto sin contar con él. Hay ya muchos jugadores en posiciones ofensivas y la idea es realizar una apuesta total por Lamine Yamal. Ni una hipotética salida de Raphinha le ayudaría ya que en el caso de que el brasileño acepte marcharse, el club ficharía a un sustituto que pudiera jugar como extremo zurdo. Los próximos meses van a ser decisivos para el futuro de un futbolista que ha sido castigado por las lesiones pero que tiene fe en poder seguir al máximo nivel.