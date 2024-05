Las primeras patatas calientes de Flick

El Barça ha tenido a ocho futbolistas cedidos esta temporada: Ansu Fati (Brighton), Eric Garcia y Pablo Torre (Girona), Julián Araujo (Las Palmas), Lenglet (Aston Villa), Dest (PSV) y Álex Valle (Levante). El caso de Chadi Riad (Betis) es algo especial porque en realidad era un traspaso encubierto para driblar las limitaciones salariales impuestas por LaLiga. De hecho, el central ha abandonado el conjunto sevillano y pondrá rumbo al Crystal Palace en una operación en la que el Barça solo tiene derecho a un porcentaje del mismo.

El resto de jugadores sí que volverán a formar parte de la plantilla blaugrana a partir del 1 de julio, cuando finalice el préstamo con sus respectivos clubs. El Barça ha realizado un trabajo de monitorización durante toda la temporada liderado por el coordinador del Área de Fútbol, Bojan Krkic, y mano derecha de Deco en la dirección deportiva. Bojan ha charlado con los cedidos, a los que ha visto en directo, y también con los responsables deportivos de los distintos clubs de destino.

Hansi Flick tendrá voz

A partir de ahí, algunas de las decisiones están tomadas, aunque el cambio de entrenador supone que la opinión de Hansi Flick también sea tomada en cuenta. Eso sí, en la mayoría de los casos será vinculante lo que decida el club, que no solo debe tener en cuenta la cuestión deportiva, sino también la económica. De todas formas, cada caso se gestionará de forma individual.

Hansi Flick con el carné de socio del FC Barcelona / FCB

Ansu Fati es uno de los casos más delicados. Tiene contrato hasta 2027 y solo 21 años. No ha explotado en la Premier, donde una lesión muscular frenó la que parecía una trayectoria ascendente. Flick quiere verle y, a partir de ahí, decidir. No se descarta una nueva cesión porque, dadas las circunstancias, cualquier traspaso no colmaría las necesidades económicas del club teniendo en cuenta su edad y potencial. Con uno de los jugadores a préstamo ya coincidió, aunque de forma breve e indirecta, en la Ciutat Esportiva, Julián Araujo. El mexicano está trabajando en la Joan Gamper antes incluso de que finalice el contrato de cesión. Y es que tuvo una lesión reciente y el club quiere controlarlo directamente. El Barça le quiere para reforzar el lateral derecho, aunque habrá que ver qué opina de él Flick.

Algo parecido ocurre con Eric García, uno de los pilares en defensa del Girona esta temporada, en la que ha rendido a un nivel extraordinario, tanto de central como de lateral derecho. Estará a las órdenes de Hansi Flick durante la pretemporada y Xavi contaba con él sí o sí. De todas formas, el jugador no cierras las puertas a regresar al Girona, aunque su primera opción, lógicamente, es el Barça. Junto al de Martorell, en Girona ha jugado cedido Pablo Torre, con quien el Barça no cuenta y está dispuesto a escuchar ofertas. El problema es que no están llegando propuestas que satisfagan a todas las partes. Su presencia en el Girona ha sido escasa e irregular. No se descarta una nueva cesión.

Clément Lenglet, en una acción con Garnacho / EFE

El caso de Lenglet es uno de los más complejos: no cuenta para el Barça, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y una ficha que dificulta cualquier operación de salida. El Barça estaría dispuesto a negociar un traspaso y su rendimiento, de menos a más en la Premier junto a Unai Emery, le permite tener un cartel importante en la Premier. Habrá que ver cómo evoluciona el mercado y las necesidades de los distintos clubs. También, como en cada caso, la opinión de Flick, que podría llegar a variar los planes con algún futbolista en concreto. La dirección deportiva le va a dar voz y, según cada caso, quizá también voto.

El Barça pierde fuerza con Dest

Los dos últimos futbolistas que quedan por analizar su situación son Sergiño Dest y Álex Valle. El primero ha jugado de forma habitual como lateral zurdo en el PSV y ha rendido a gran nivel, revalorizándose durante una temporada en la que ha sido muy importante para el conjunto holandés. El Barça querría venderle, los de Eindhoven querrían quedárselo y tiene una cláusula de compra cifrada en diez millones de euros. Sin embargo, no quieren llegar a esas candidades, por lo que habrá que negociar para llegar a un acuerdo. Y es que tiene contrato hasta 2025 y se rompió hace un mes los cruzados, así que el Barça ha perdido posición de fuerza.

Valle, por su parte, cumplió veinte años el pasado mes de abril y ha completado una gran temporada en Segunda División con el Levante. Es lateral zurdo, posición que el Barça tiene reservada para Balde y habrá que ver si también Héctor Fort, cuya polivalencia le permite jugar en ambas bandas y acaba de renovar, o Cancelo, que ha jugado ahí de forma recurrente ante la lesión de Alejandro. En su caso ninguna situación está descartada completamente.