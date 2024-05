El 'majestuoso' gol del Barça a la prensa con Flick

Acabada la temporada en Can Barça, comienza la época de 'mercato'. El foco viaja del césped a los despachos e incluso a aeropuertos y hoteles. Fue el caso el pasado martes, cuando los medios de comunicación se aglutinaron en el Hotel Majestic para tratar de obtener la primera imagen de Hansi Flick en Barcelona. El club aún no había anunciado el fichaje del teutón y no quería que nadie se adelantara. La 'batalla' estaba servida.

Cerca de las 11:00 de la mañana, una furgoneta con cristales tintados que transportaba a Hansi Flick desde el aeropuerto hasta el céntrico hotel de Barcelona entraba por el párking lateral en vez de por la puerta principal. Una vez ahí, el teutón subió directamente a su habitación. No hubo forma de verlo. SPORT y otros medios probaron suerte en la terraza, pero el club también 'barrió' dicha zona en un astuto movimiento de Óscar Ferreras, responsable de seguridad del primer equipo, y Marc Garrell, que trabaja en el departamento de atención al jugador.

El 'problema' seguía ahí para el Barça. Flick estaba a salvo de cámaras en la habitación pero llegaría la hora de comer y algo habría que hacer. Pasadas las 13:00, dos furgonetas salieron del hotel simulando ser el transporte de Flick hacia el restaurante. Desde el club incluso se permitieron el lujo de despistar a los periodistas llevando dichos vehículos tanto a la Ciudad Deportiva como a un par de restaurantes típicos de la Ciudad Condal. Pero en esas furgonetas no había nadie del club.

La comida se produjo en el interior del hotel

Esa finta permitió agitar el avispero, momento que aprovechó el Barça para meter en el Hotel Majestic a la cúpula directiva del club, que comió en el interior de las instalaciones junto al entrenador alemán y sus agentes. ¿Qué mejor para esconder algo que ponerlo en el lugar más evidente de todos? Mientras los periodistas nos volvíamos locos buscando en qué restaurante podía ser la comida, los responsables de la operación disfrutaban con total tranquilidad de la comida.

Fue en un momento de la tarde cuando se produjo la única relajación de los miembros del club. Un periodista de SPORT entró en el hotel para ir al baño y fue entonces cuando vio a Hansi Flick en el hall del edificio. Este diario captó el momento y esa fue la única imagen que se filtró del entreandor a lo largo del día. Nada más.

Flick, en Barcelona / SPORT

En la cena, con la miel en los labios

Por la noche, la prensa pensó que podría tener una segunda oportunidad. Pero de nuevo una rápida reacción de Ferreras dejó con la miel en los labios a los periodistas. En su llegada al restaurante donde se produciría la cena, la expedición culé, con Hansi a bordo, iba a entrar por la puerta principal... hasta que el miembro de seguridad del club se percató de la presencia de periodistas en la puerta. En cuestión de segundos, Ferreras ordenó no frenar y continuar por una zona a la que no tenían acceso los periodistas. Game over. Flick entró al restaurante por el acceso de empleados y se plantó en su mesa tras pasar por la cocina.

Miembors de la seguridad y protocolo del club se 'disculparon' amablemente con los periodistas asegurando que sencillamente hacían su trabajo lo mejor posible, sin ningún ánimo de perjudicar a nadie. Hubo quien lo tomó mejor, hubo quien lo tomó peor. La realidad es que el trato fue siempre exquisito y siempre imperó el 'fair play'. A veces se gana, a veces se pierde. El verano será largo...