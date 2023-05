Las primeras imágenes reales de la segunda equipación del Barça

El portal '@memorabilia1899' ha filtrado las primeras muestras de la nueva camiseta del conjunto azulgrana Pese a la reticencias de la temporada pasada, el Barça vestirá de blanco durante su etapa en el Lluís Companys

El Barça lucirá el color blanco en la segunda equipación de la temporada 2023/24. Tras las primeras imágenes en formato digital, el portal '@memorabilia1899' ha publicado en su Twitter las primeras imágenes reales de la elástica.

Más allá del color principal, lo que más destaca de la equipación son el final de la mangas, de color azulgrana, y la composición del escudo. En un claro guiño al pasado azulgrana, el equipo lucirá el escudo que comprendió la etapa entre 1982 y 2002. No fue hasta entonces cuando se puso en marcha el acabado actual.

🗣️ How do you rate next season's away kit (1-10)? ⬇️💭 pic.twitter.com/FQdo24NNCx