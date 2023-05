El nuevo Spotify Camp Nou ya tiene su primera piedra

El club ha celebrado esta mañana un acto simbólico antes de iniciar la remodelación del Estadi, que se alargará hasta finales de 2024 Varios objetos de la historia del Barça han sido depositados en una urna, enterrada detrás de la portería del Gol Sud

Esta mañana se ha celebrado en el Spotify Camp Nou un acto simbólico para colocar la primera piedra del nuevo Spotify Camp Nou. El domingo se disputó el último encuentro en el estadio, tal y como se le conoce actualmente, que vivirá un periodo de remodelación hasta finales de 2024. Las obras como tal arrancarán el 1 de junio, aunque en noviembre ya se iniciaron con el derribo de la tercera grada del Gol Sud.

En una jornada cargada de emoción y simbolismo, han participado el presidente Joan Laporta, junto a Xavi Hernández, Sergio Busquets, Melanie Serrano, Juan Manuel Asensi y dos representantes de las categorías inferiores del club azulgrana: Jana Muro (Infantil A) y Guiu Xuclà (Infantil B).

Cada uno de ellos depositó un objeto en una caja de recuerdos, que fue enterrada tras la portería del Gol Sud del Spotify Camp Nou: los periódicos del día de hoy (entre ellos, el de SPORT), una equipación de la presente temporada, un brazalete de capitán, un balón, unas botas de fútbol, una bandera del Barça y otra de Catalunya.

El mejor estadio del mundo

"Estos 123 años de historia del Barça se podrían explicar de muchas maneras. Una de ellas es definir los lugares donde hemos jugado. Al principio, de forma itinerante, íbamos jugando por todos los campos de Barcelona hasta llegar al Estadi de Les Corts. Cuando llegamos al Camp Nou, en 1957, ya éramos una referencia mundial. Se convirtió en nuestro templo, en el orgullo de todos los barcelonistas y queremos que sigua siendo así. Lo queremos en el mismo sitio, en el barrio de Les Corts, donde ha vivido el Barça desde 1922", arrancaba así Joan Laporta su discurso.

El presidente prosiguió asegurando que "el nuevo Spotify Camp Nou será un sueño colectivo y un legado para nuestros hijos y nietas", pero que, para ello, deberá pasar por un proceso de construcción "que viviremos con la máxima ilusión". Asimismo, reconoció que "volveremos a estar aquí más fuertes que nunca porque queremos que sea el escenario de jornadas gloriosas, coincidiendo con el 125 aniversario de nuestro club" y "queremos regresar a finales de 2024, cuando ya estará en unas condiciones aptas para sacarle rendimiento". Para concluir, añadió que "juntos haremos del Spotify Camp Nou el estadio con más comodidad, seguridad y mayor proyección comercial: el más ilusionante del mundo".

Recuerdos blaugranas

Xavi Hernández fue otro de los protagonistas del acto, después de lograr el triunfo frente al Mallorca por 3-0 el domingo. El técnico blaugrana reconoció que "fue una noche redonda para despedir a Busquets, Alba y el Camp Nou con una victoria". Preguntado por dónde ha sufrido más: en la grada como aficionado, en el banquillo como entrenador o como jugador en el centro del campo, el egarense respondió que enel banquillo, aunque "en Can Barça se sufre siempre, así somos los catalanes, si no sufrimos, no disfrutamos".

Sergio Busquets volvió a recordar que "desde pequeño siempre he tenido un vínculo especial con el Barça y con el tiempo, más aún". Ante la cuestión de cuál ha sido el mejor partido que ha vivido en el Estadi respondió que "me quedo con el 5-0 al Real Madrid y el 6-1 contra el PSG en Champions, siempre estarán en la memoria de todos los culés".