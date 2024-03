La predicción de Rakitic sobre el Madrid que hunde al barcelonismo

Ivan Rakitic se ha ganado la condición de leyenda tras sus años en Sevilla y en Barcelona. El jugador croata, que actualmente milita en el Al Shabab de Arabia Saudí desde que se despidió del Pizjuán en el pasado mercado de invierno, ha repasado para 'MARCA' sus primeros meses en la liga saudita y, como no, su pasado en el fútbol español.

Rakitic, que jugó seis temporadas en el Barça, salió de Barcelona en 2020 de regreso a Sevilla con 333 partidos jugados, 40 goles y 15 títulos en su particular palmarés con la camiseta azulgrana. Ahora, cuatro años después de su adiós, reflexiona sobre sus años en el Camp Nou y el estado actual del club, del que considera que ha hecho el cambio generacional, que le afectó a él entre otros, demasiado deprisa:

"Igual un poquito. Es como cuando de niño chiquitito tienes una novieta y no la haces mucho caso, pero no te das cuenta hasta que la pierdas. El Real Madrid ha sido capaz de hacerlo bien todo, poco a poco. Ahí siguen Toni y Luka llevando al equipo. El Barça a lo mejor ha ido demasiado deprisa. Estoy convencido de que Gavi y Pedri, que tienen un talento espectacular, van a ser el futuro del Barça y del fútbol español, pero creo que la ayuda nuestra, como nos han llamado de los viejos, les hubiera venido bien", comenta cuando le preguntan sobre el equipo culé.

Más allá de las comparaciones, el croata también ha tenido palabras de cariño para el club y su amigo, Xavi: "Duele verlo porque el Barça ha sido mi casa durante seis años y le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Aparte de que Xavi es un amigo íntimo mío y verle sufrir me duele en el alma. Verlo así me duele mucho, pero ojalá que lo puedan arreglar con los resultados", aseguró en 'MARCA'.

Sin embargo, la frase que 'dolerá' más al barcelonismo no es sobre el estado en sí del Barça, si no la convicción con la que habla Rakitic del proyecto de futuro del Real Madrid: "No te digo esta temporada, sino que ha hecho las cosas bien para tener una base de equipo sólida, para dominar durante unos años. Hablo con máximo respeto porque ha sido mi rival durante muchísimos años, pero ver lo que está consiguiendo Florentino Pérez es para decir chapó".